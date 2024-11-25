Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

Анна Косик
25 листопада 2024, 15:14
299
Президент обговорив із головкомом дії ЗСУ та противника на усіх напрямках.
Зеленский, ВСУ
Командування працює над зміцненням позицій ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

  • Одним з найскладніших напрямків залишається Курахівський
  • На Запоріжжі ЗСУ відслідковують загрози з боку РФ
  • ЗСУ знищують потенціал ворога на Курщині

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову щодо ситуації на ключових напрямках фронту із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Як повідомив президент у Telegram, у Донецькій області, а саме Курахівському напрямку військове командування проводить роботу над зміцненням українських позицій.

відео дня

"Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", - додав він.

Зеленський також розповів про завдання України у Курській області. Там зараз українські воїни продовжують захищати зайняті позиції і завдають армії країни-агресора Росії дуже відчутних втрат.

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів. Також в окупантів є просування біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині
Курахове / Інфографіка: Главред

Напередодні також стало відомо, що на Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря.

Раніше Главред писав, що у ніч з 24 на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів.

Читайте також про війну:

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський Запорізька область російські війська війна Росії та України Операція в Курській області
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є лише один вихід": коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

"Є лише один вихід": коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

15:56Україна
Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

15:14Україна
Вдарить -9 градусів: де в Україні різко похолоднішає

Вдарить -9 градусів: де в Україні різко похолоднішає

14:30Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

Останні новини

16:15

У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт

15:56

"Є лише один вихід": коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

15:27

Дещо обійдеться вдвічі дорожче: як змінилися ціни на продукти за тиждень

15:26

Кремль готує відповідь на удари ракетами ATACMS: експерт попередив про небезпеку

15:19

Ялинка вже не в моді: якими рослинами можна замінити традиційне новорічне дерево

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
15:14

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

15:13

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

14:45

Любовний гороскоп на грудень 2024: кому зима влаштує струс

14:30

Вдарить -9 градусів: де в Україні різко похолоднішає

Реклама
14:21

Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

14:17

Запуск міжконтинентальних ракет з РФ не може проходити без відома США - Лакійчук

14:14

"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війнуВідео

14:13

РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

14:07

Сяятиме на весь дім: як зробити модну прикрасу-бурульку на ялинку - лайфхак

13:05

Ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині: чи є загроза масштабного наступу

12:55

Загроза зриву: чи проведуть "Євробачення-2025" у Швейцарії

12:48

Трамп передумає: заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни - Reuters

12:40

Значна частина українців втратить бронь: нардеп пояснив нові правила

12:33

Атакували 3 області РФ: українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в РосіїВідео

12:20

"Меладзе дав шанс": Віра Брежнєва зробила гучне зізнання - що сталося

Реклама
12:10

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовВідео

12:02

РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА

11:55

Гороскоп на грудень 2024: Стрільцям - підвищення, Риб попросять про допомогу

11:44

Простіше простого: шикарний торт "Рафаелло" без випічки на новорічний стілВідео

11:43

"Це остання карта в кишені Путіна": експерт описав підступний план КремляВідео

11:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 листопада (оновлюється)

11:28

З учора РФ запустила по Україні близько 150 дронів, авіабомб і ракет - ЗеленськийФото

11:00

"Здача України": Лакійчук сказав, як Путін тиснутиме на ТрампаВідео

10:54

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Драконам - зриви та сварки, Козлам - підозри

10:51

РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждаліФото

10:23

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

10:22

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

10:20

Україну накриють потепління і мокрий сніг: синоптик попередив про зміни у погоді

09:37

"Замислююся про виїзд за кордон": син Потапа зробив приголомшливу заяву

09:35

Україна може забути про відключення світла: експерт сказав, коли скасують графіки

09:33

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

09:30

У Заходу вистачає далекобійних ракет: чому їх не дають УкраїніПогляд

09:25

Чому не можна зберігати ножі поруч із виделками та ложками

09:02

РФ вдарила по центру Харкова: є "приліт", спалахнула пожежа, постраждали людиФото

08:49

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

Реклама
08:42

Карта Deep State онлайн за 25 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

У російській Калузі "вибухова" ніч: БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун"Відео

07:59

"Світле майбутнє": Максим Галкін наробив багато галасу своїм новим фото

07:53

Військові РФ окупували два населені пункти і перепливли Оскол - DeepState

06:48

РФ атакувала Київ дронами: у двох районах зафіксували падіння уламків

06:11

"Путін" підписав смертний вирок РФПогляд

05:00

Яке сьогодні свято 25 листопада 2024 року: що може накликати хвороби у цей день

04:00

Головоломка для справжніх геніїв: потрібно за 13 секунд знайти 6 захованих букв

03:31

Росія і КНДР почали "відкриту Третю світову": США бояться діяти - Загородній

02:31

ЗСУ посилюють угруповання військ: генерал оцінив загрозу штурму Куп'янська

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти