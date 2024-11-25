Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

Президент обговорив із головкомом дії ЗСУ та противника на усіх напрямках.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-dolzhna-ukrepit-pozicii-zelenskiy-ozvuchil-zadachi-vsu-na-kurshchine-10617209.html Посилання скопійоване

Командування працює над зміцненням позицій ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Одним з найскладніших напрямків залишається Курахівський

На Запоріжжі ЗСУ відслідковують загрози з боку РФ

ЗСУ знищують потенціал ворога на Курщині

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову щодо ситуації на ключових напрямках фронту із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Як повідомив президент у Telegram, у Донецькій області, а саме Курахівському напрямку військове командування проводить роботу над зміцненням українських позицій.

відео дня

"Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", - додав він.

Зеленський також розповів про завдання України у Курській області. Там зараз українські воїни продовжують захищати зайняті позиції і завдають армії країни-агресора Росії дуже відчутних втрат.

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів. Також в окупантів є просування біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

Курахове / Інфографіка: Главред

Напередодні також стало відомо, що на Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря.

Раніше Главред писав, що у ніч з 24 на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів.

Читайте також про війну:

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред