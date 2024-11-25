Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

Що повідомив Зеленський:
- Одним з найскладніших напрямків залишається Курахівський
- На Запоріжжі ЗСУ відслідковують загрози з боку РФ
- ЗСУ знищують потенціал ворога на Курщині
Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову щодо ситуації на ключових напрямках фронту із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Як повідомив президент у Telegram, у Донецькій області, а саме Курахівському напрямку військове командування проводить роботу над зміцненням українських позицій.
"Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", - додав він.
Зеленський також розповів про завдання України у Курській області. Там зараз українські воїни продовжують захищати зайняті позиції і завдають армії країни-агресора Росії дуже відчутних втрат.
"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - наголосив Зеленський.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів. Також в окупантів є просування біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.
Напередодні також стало відомо, що на Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря.
Раніше Главред писав, що у ніч з 24 на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів.
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Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
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