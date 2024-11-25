Ворог планує 'кошмарити' Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

Атаки Києва не припиняться до кінця війни, або до знищення ЗСУ усіх заводів з виробництва безпілотників в РФ.

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Нова тактика РФ частково унеможливлює роботу мобільних груп України по ворожих цілях / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, МВС України

Що сказав Світан:

Ворог використовує нову тактику для ударів по столиці

РФ намагається "засушити" ППО України

Окупанти не припинять обстрілювати Київ "Шахедами"

Протягом останніх декількох тижнів країна-агресор Росія ледь не щодня запускає десятки безпілотників типу "Шахед" по Києву та Київській області, але за іншою тактикою. Такі атаки ворог продовжуватиме і надалі.

Як пояснив в коментарі для ТСН.ua військовий експерт Роман Світан, окупанти обстрілюють столицю дронами тому, що зараз досить хмарна погода і мобільні групи не можуть перехоплювати ворожі цілі у таких умовах.

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"Крім того, якщо "Шахед" летить не вночі, а вдень, то немає обледеніння апарату. Точніше, обледеніння менше. Тому це вимушена зміна тактики росіянами", - сказав він.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

А ось збільшення кількості атак "Шахедів" саме на центральний регіон України Світан пояснює тим, що Росія намагається "засушити" українську систему протиповітряної оборони.

Ворог хоче, щоб Україна використовувала більше ракет та протиракет і для цього направляє дрони туди, де більш потужна ППО. Також із "Шахедами" РФ часто використовує хибні цілі.

"Ситуація з "Шахедами" для Києва буде продовжуватись. Цими дронами вони будуть "кошмарити", тому що рівень виробництва достатньо серйозний - понад сотні на добу. Будуть атакувати, поки нам не дадуть ракети Tomahawk та поки ми не знищимо цими ракетами заводи, де виробляють ці дрони", - пояснив експерт.

Атаки російських "Шахедів" на Київ та область

Нагадаємо, Главред писав, що ворог регулярно атакує столицю та Київщину. Лише за попередній тиждень, 20 листопада, у Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ.

Згодом, 22 листопада, у Київській області місцеві мешканці чули вибухи - там працювали сили ППО. Як з'ясувалося пізніше, над областю зафіксували рух ворожих дронів.

У неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія також атакувала Київ та Київську область. В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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