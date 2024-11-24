Чи можуть вибори в Україні відбутись вже у 2025 році: названо важливий нюанс

Головне із заяви експерта:
- Вибори в Україні навряд чи відбудуться у травні 2025 року
- У кращому разі вибори відбудуться не раніше другої половини 2025 року
- Все залежатиме від політики Трампа
Видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть відбутися вже 25 травня. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній відповів, чи дійсно це можливо.
Під час чату на сайті Главред він наголосив, що не вірить у вибори в травні 2025 року та не розуміє, як це може статися.
"Без закінчення воєнного стану це неможливо. Навіть якщо теоретично воєнний стан закінчується, і одразу ж починається передвиборча кампанія (а це 90 днів), то вибори не можуть відбутися так швидко, у визначену дату. У кращому разі вибори відбудуться не раніше другої половини 2025 року", - вважає експерт.
Він також додав, що це залежить насамперед від того, наскільки швидко Трамп обрушить нафтові ціни та того, як швидко США почнуть тиснути на Китай і бомбити Іран.
"Якщо Трамп і його адміністрація почнуть діяти відразу після приходу до влади, події розвиватимуться стрімко. Усі ці країни побачать, що "поліцейський повертається", і жарти закінчилися. Епоха розмазаної, невиразної політики, яка була з 2009 року, коли до влади прийшли Обами і Байден, коли вони фактично пробачили росіянам Грузію, завершиться. До влади в США приходять круті ковбої, які встановлюватимуть свої порядки в дусі міжнародного права, вибудуваного після 1945 року. І тоді стане зрозуміло, як розвиватимуться події: чи будуть вибори, наприклад, восени наступного року, або, можливо, у середині 2025-го", - підкреслює Загородній.
Експерт також наголосив, що наразі він не бачить, як усе це може вкластися в такий короткий проміжок часу, "тому що все йде впритул".
Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:
Вибори в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, видання The Economist писало, що 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню і скасування військового стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак говорив, що вибори в Україні хочуть провести одразу після закінчення війни.
Варто підкреслити, що згідно з Конституцією, президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Тодішній секретар ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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