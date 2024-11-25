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"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війну

Альона Вороніна
25 листопада 2024, 14:14
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Для генералів РФ війна – це гра на крові, яка приносить їм бонуси та доступ до путінської "годівниці".
Украинские военные, российские военные
Експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війну/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, міноборони Росії

Коротко:

  • Російським генералам вигідна війна проти України
  • Генерали в РФ є найбільш жорстокою частиною російського суспільства
  • Вони виконуватимуть накази будь-якою ціною, незалежно від втрат з обох сторін

Російські генерали навряд чи будуть протидіяти російському диктатору Володимиру Путіну, адже вони переконані, що ситуація з ескалацією війни не зайде занадто далеко.

Для них це гра на крові, яка приносить їм бонуси та доступ до путінської "годівниці", вони фактично є псевдоелітою російського суспільства. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в інтерв’ю Главреду.

"З одного боку – ФСБшники та ГРУшники, а з іншого боку – армійські. Перші зараз тиснуть, але ситуація може змінитися. У них своя "павуча банка", і їх це більше хвилює. Вони переконані, що не отримають покарання за свої воєнні злочини, бо вірять у захист Путіна або в те, що спрацює система. Тому тут очікувати послаблення не варто", – зазначив Лакійчук.

Він наголосив, що у цілому, російські генерали є найбільш жорстокою частиною російського суспільства.

"Їх вчили за жуківськими підручниками виконанню наказів будь-якою ціною, незважаючи на матеріальні, людські втрати як зі свого боку, так і з боку противника. Головне для них – "орден Победы", а краще три і бажано з діамантами", – сказав Лакійчук.

Дивіться відео Павла Лакійчука Главреду про ядерний шантаж Путіна:

Удари по території РФ – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада у російській Калузі була "вибухова" ніч – БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун". Дрони атакували в Калузі завод "Тайфун", який є одним із ключових підприємств ворожого військово-промислового комплексу (ВПК). Під атаку потрапила й нафтобаза "Калуганафтопродукт".

Також у ніч на 20 листопада ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ. У країні-агресорці Росії було уражено командний пункт. У місті Губкін Бєлгородської області було чутно вибухи та видно густий туман.

Після цього з’явилися перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській області. Стало відомо, що українські військові могли вдарити ракетами по садибі з північнокорейськими військовими.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Павло Лакійчук
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