Наступ на Крим після звільнення Херсона: Залужний сказав, що стримало ЗСУ

Ексголовком пов'язав можливості подальших дій Сил оборони з тим, скільки зброї надавали західні партнери.

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Чого не вистачило Україні для наступу на Крим після звільнення Херсона / колаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui, facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

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Залужний пояснив, чому ЗСУ не пішли за Дніпро у 2022-му

Подальший наступ залежав від західної зброї та політичних рішень

Херсонську операцію він назвав битвою "старої війни"

Подальший наступ ЗСУ на лівобережжя Херсонщини та в напрямку Криму після звільнення Херсона в листопаді 2022 року впирався в обсяги й терміни постачання західного озброєння. Про це розповів посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в авторській статті, фрагмент якої він виклав у своїх соцмережах.

Залужний не стверджує, що на той момент існував затверджений план наступу на півострів. Водночас він визнає, що будь-які задуми Сил оборони та їхні оперативні можливості визначалися тим, що і як швидко передавали союзники.

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"Завчасне надходження більшої кількості високоточних систем, артилерійських боєприпасів, бронетехніки могло б створити сприятливіші умови для розвитку наших дій як наприкінці 2022-го так і на початку 2023 року. Проте і це залежало від багатьох факторів, де основним були політичні рішення і робота наших дипломатів", - наголошує посол.

Саму Херсонську наступальну операцію ексголовком називає завершальною масштабною битвою "старої війни", в якій перемогу здобула Україна.

Він також нагадує, з яким противником Силам оборони довелося мати справу на півдні.

"Наступати у відкритому степу було вкрай складно, а Росія оборонялася там тоді ще живою елітою свого війська - десантниками та морською піхотою. Але це не зупинило українську армію, яка примусила окупантів до чергового "жесту доброї волі" на правому березі Дніпра", - пригадує Залужний.

Окремо він звернув увагу на те, що забезпечувало кампанію за лаштунками фронту, і на тогочасну єдність союзників України.

"Херсонська операція була й апогеєм ще однієї маловідомої, але вкрай важливої міжнародної логістичної операції. Операції старого світу, в якому демократії були єдині і готові воювати", - підсумував Залужний.

Херсон / Інфографіка: Главред

Як Україна може звільнити Крим

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін говорив, що Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові.

За його словами, такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту.

"Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму", - переконаний він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у 8 корпусі ДШВ спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення села Микільське Сумської області. Населений пункт залишається під контролем українських військових.

Військовий оглядач Денис Попович говорив, що російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто.

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку.

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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