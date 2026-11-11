РФ атакувала енергетику у восьми областях: які регіони залишилися без світла

У Слов’янську російський дрон атакував бригаду енергетиків, а на Харківщині застосовують аварійні відключення.

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Вісім областей частково без світла - де ситуація найскладніша / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

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Без світла частина споживачів у восьми областях

Найскладніше на Київщині, Дніпропетровщині та Одесі

У Слов'янську дрон РФ поранив енергетика

Частина споживачів у восьми областях України вранці 11 листопада залишилася без електропостачання після масованої атаки країни-агресора РФ на енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація - у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у прифронтових регіонах.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу, текст якого опублікувало Міністерство енергетики у Telegram.

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"У результаті обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні відомства.

У міністерстві уточнили, що складною залишається ситуація й у прифронтових регіонах через бойові дії та постійні обстріли. Енергетики працюють цілодобово, однак відновлювальні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

Що сталося з енергетиками у Слов’янську?

У Міненерго також повідомили про атаку на ремонтну бригаду на Донеччині.

"За минулу добу в Слов’янську на Донеччині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під удар російського дрона. У результаті один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - зазначили в міністерстві.

Де застосовують аварійні відключення?

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовують аварійні відключення. Повернутися до прогнозованих графіків там планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості інших регіонів діють графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальні черги публікують обленерго, тому в Міненерго радять стежити за їхніми повідомленнями.

У відомстві попередили, що ситуація може змінюватися дуже швидко.

"Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину", - наголосили в Міненерго.

Якщо світло зникло надовго, зарядити пристрої та зігрітися можна в Пунктах незламності - їхні адреси є на офіційній карті.

Чому Київській та Одеській областям найважче з електропостачанням?

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю "Главреду" пояснив, що під головним ударом зараз саме столиця.

"Щодо Києва зараз реалізується саме такий сценарій. Минулого року ми втратили значну частину генерації, нової було побудовано не так багато", - зазначив експерт.

Говорячи про те, чому столиця опинилася в найбільш вразливому становищі, Прокіп вказав на масштаби споживання та залежність від енергосистеми.

"Чим далі на схід, тим складніша ситуація. Але в Києві найскладніше, тому що це велике місто, тут велике споживання, значна залежність від зовнішніх джерел, тобто від енергосистеми", - пояснив Прокіп.

Аналітик також припустив, що після столиці ворог може перенести увагу на інші великі міста.

"Можна припустити, що якщо, на їхню думку, вони "впораються" з Києвом, то переключаться на інші міста - Одесу, Чернігів, Суми чи Харків", - додав експерт.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна звернув увагу, що проблема полягає не стільки в генерації, скільки в передачі електроенергії.

"Генерації вистачає, але передати її складно, тому що власну генерацію і на Дніпрі, і в Київській області Росія заздалегідь значно пошкодила. І взагалі деякі структури та об’єкти генерації зупинили роботу", - сказав він.

За словами Омельченка, від самих енергетиків зараз залежить далеко не все.

"Основний фактор зараз не залежить від енергетиків. Те, що вони можуть, вони все роблять. А основний фактор, який впливає на стан енергетики, - це військовий", - підкреслив експерт.

Атаки на енергетику - новини

Як повідомляв Главред, 9 листопада окупанти завдали удару по Сумах. Під атаку потрапив автомобіль із працівниками "Укренерго", троє енергетиків отримали поранення. Один із постраждалих перебував у важкому стані.

Напередодні, 8 листопада, росіяни атакували Одеську область. Під удар потрапив великий об’єкт енергетики на півночі регіону. Частина сімей там залишилася без електропостачання.

"Укренерго" заздалегідь попередило про нові обмеження. На 11 листопада енергетики анонсували відключення від 1,5 до 4 черг. Актуальні графіки для кожного регіону публікують обленерго.

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Про особу: Артем Некрасов Артем Некрасов - український державний службовець, юрист, фахівець у сфері енергетики, перший заступник міністра енергетики України. З 19 листопада 2025 року по 14 січня 2026 року тимчасово виконував обов’язки міністра енергетики України, пише Вікіпедія.

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