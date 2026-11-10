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"Війна триває надто довго": Кушнер розкрив, чого хоче Трамп від переговорів

Руслана Заклінська
10 листопада 2026, 22:38
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Спецпредставник США позитивно оцінив перший день тристоронніх зустрічей делегацій в Абу-Дабі.
Трамп вимагає додаткових зусиль для завершення війни / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, facebook.com/jaredckushner

Головне із заяви Кушнера:

  • Трамп вважає, що війна в Україні триває надто довго
  • Кушнер позитивно оцінив перший день зустрічей в Абу-Дабі
  • США шукають рішення, яке посилить позиції обох сторін

Президент США Дональд Трамп налаштований завершити війну, яку розв'язала країна-агресорка Росія, адже вважає, що вона триває надто довго. Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер в X після першого дня тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією.

Він позитивно оцінив зустрічі 10 листопада і наголосив, що за дорученням Трампа працює над зупинкою війни та безпековими домовленостями, необхідними для суверенної, безпечної та процвітаючої України, а також тривалого миру в усій Європі.

відео дня

Кушнер розповів, що за останні два місяці американська команда провела контакти з лідерами обох країн.

"Протягом останніх двох місяців ми провели справді дуже хороші переговори з президентом Зеленським і президентом Путіним. Президент Трамп дійсно налаштований на досягнення миру. Він вважає, що ця війна триває надто довго", - зазначив спецпредставник США.

Що непокоїть Трампа у війні в Україні

За словами Кушнера, Трампа "дуже непокоїть величезна кількість людей", які постраждали від війни, кількість загиблих і гуманітарні проблеми, до яких вона призвела. Тому американський лідер доручив своїй команді посилити зусилля.

"Він справді попросив нас докласти додаткових зусиль, щоб спробувати знайти рішення, яке, сподіваємося, покладе край війні, але водночас залишить обидві сторони в набагато сильнішій позиції", - підкреслив Кушнер.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Тристоронні переговори в Абу-Дабі відновилися 10 листопада. Перший раунд зустрічі делегацій трьох країн завершився після понад чотирьох годин обговорень. Однією з тем стала можливість масштабного обміну полоненими.

Президент Володимир Зеленський визнав, що українській делегації непросто вести діалог з російською стороною, адже її представники, "м'яко кажучи, не найкращі наші друзі". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна передала партнерам пропозиції щодо перемир'я і чекає на відповідь Москви.

Хроніка дій Трампа
Хроніка заяв Трампа / Інфографіка: Главред

Чи заважатимуть внутрішні конфлікти Трампа мирним переговорам

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що друга половина каденції Трампа пройде в протистоянні з Конгресом, і це відволікатиме Білий дім від мирного процесу.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив фахівець.

Водночас експерт попередив, що внутрішньополітична боротьба у США може позначитися й на відносинах з Києвом.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Скептично оцінює нинішній раунд і політолог Артем Бронжуков. У коментарі 24 каналу він припустив, що американські перемовники насамперед працюють на імідж свого президента.

"Американські перемовники займаються піаром Дональда Трампа та, ймовірно, створюють ілюзію прогресу", - зазначив він.

На запитання, чи зупинить нинішня зустріч бойові дії, експерт відповів песимістично.

"Чи закінчить ця зустріч війну? Напевно, що ні", - сказав Бронжуков.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі Кушнер оприлюднив чотири цілі команди Трампа в мирному процесі. За його словами, президент США прагне створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України. Тристоронні переговори в Абу-Дабі стали першими з лютого.

Американську сторону на зустрічі представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після старту переговорів Віткофф зробив першу заяву про координацію позицій США, України та Європи. До української делегації увійшли Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Згодом стало відомо, що переговори між Україною, США та Росією на сьогодні завершилися. Перший раунд обговорень тривав понад чотири години.

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Про персону: Джаред Кушнер

Джаред Кушнер - американський бізнесмен та інвестор, з 2009 року одружений з Іванкою Трамп, зять Дональда Трампа. У 2017-2021 роках був старшим радником президента США, а в другій каденції Трампа разом зі Стівом Віткоффом став спеціальним посланцем США з мирних місій, пише Вікіпедія.

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