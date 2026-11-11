Повернення до правил холодної війни: що Європа готова обговорити з РФ в Абу-Дабі

За даними FT, ідеться про Договір про відкрите небо й обмеження ракет, а Вашингтон переконує Кремль пустити європейців на переговори.

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Європа пропонує Росії повернути Договір про відкрите небо й обмежити ракети / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, скріншот

Коротко:

Європа готова говорити з РФ про контроль озброєнь

Ідеться про відкрите небо й обмеження ракет

США переконують Кремль пустити європейців на переговори

Європейські дипломати, залучені до мирного процесу на переговорах в Абу-Дабі, готові обговорювати з країною-агресоркою Росією відновлення механізмів запобігання конфліктам, які діяли ще за часів холодної війни. Зокрема, йдеться про повернення до Договору про відкрите небо та до домовленостей, що обмежують розміщення окремих видів ракетного озброєння.

Як пише Financial Times, у Європі дедалі більше усвідомлюють, що мають залишатися всередині переговорного процесу, навіть попри скепсис щодо можливого прориву.

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Що таке Договір про відкрите небо

Договір про відкрите небо підписали 1992 року країни НАТО та колишньої Організації Варшавського договору. Він дозволяв сторонам здійснювати спостережні польоти над територіями одна одної, щоб стежити за військовою інфраструктурою та діяльністю. США вийшли з угоди 2020 року, Росія - 2021-го.

За оцінкою FT, готовність європейців говорити про такі інструменти має на меті не лише підтримати Україну на переговорах. Європа також хоче гарантувати, що ширше коло питань безпеки всього континенту не вирішуватимуть без її участі.

Чи пустять Європу за стіл переговорів

Як пише видання, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати Росію дозволити пряму участь Європи в мирних переговорах. Водночас європейські дипломати сумніваються, що нинішній раунд в Абу-Дабі завершиться позитивним проривом, тож вважають, що мають бути за столом незалежно від результатів.

Делегацію РФ на переговорах очолює помічник президента Росії Володимир Мединський, загалом до неї входять 11 осіб. Серед них - керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв, якого СБУ 2019 року назвала координатором замахів на українських офіцерів.

Чи погодиться Росія на нові правила безпеки в Європі

Старший науковий співробітник Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона, колишній американський дипломат Метью Бойс у коментарі Al Jazeera нагадав, що Москва вже колись погоджувалася на європейську архітектуру безпеки, але згодом сама її зруйнувала.

"Кремль погодився на європейський порядок безпеки, що склався після 1991 року, і закріпив його в багатьох угодах і договорах, доки Путін у 2000-х не почав їх розривати, а 2014 року не перевернув цей порядок з ніг на голову", - сказав Бойс.

Найскладнішими питаннями переговорів експерт вважає українські території та гарантії безпеки для Києва. За його словами, Кремль поки не демонструє готовності до компромісу.

"Поки що Путін не зрушив зі своєї позиції "або по-моєму, або ніяк" і "що моє - те моє, а що твоє - підлягає обговоренню"", - зазначив Бойс.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10 листопада пройшов конструктивно. Сторони обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки для України та деескалацію.

Спершу делегація провела розмову з європейськими та американськими партнерами, а потім стартував тристоронній формат за участі представників країни-агресорки.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі дуже продуктивним. Водночас він охолодив очікування щодо швидкого миру. Рубіо також наголосив, що для США важливо, аби європейці були за столом переговорів.

Позитивно перший день зустрічей оцінив і Джаред Кушнер. Він розкрив, чого хоче Трамп від переговорів, і заявив, що війна триває надто довго. Європейці тісно взаємодіють зі спецпредставниками США Кушнером і Віткоффом.

Водночас аналітики скептично оцінюють готовність Москви до компромісів. Експерти пояснили, чому РФ не піде на поступки за столом переговорів.

Спецпредставники Білого дому Віткофф і Кушнер після переговорів в Абу-Дабі можуть вирушити до Москви та Києва. Там вони планують напряму поговорити з Путіним і Зеленським.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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