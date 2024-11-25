'Це остання карта в кишені Путіна': експерт описав підступний план Кремля

Путін використовує ядерний шантаж, щоб дестабілізувати обстановку в Європі та США, а також посіяти сум’яття серед українців.

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Експерт описав підступний план Кремля/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Дніпропетровській області, росЗМІ

Коротко:

Основний меседж запуску МБР по Україні спрямований не на українців, а на Захід

Кремль хоче дестабілізувати обстановку в Європі та США

Проте ядерний шантаж – це остання карта в кишені Путіна

Україна стала першою у світі державою, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Але основний меседж цього удару спрямований не на українців, а на Захід.

Запуск по Україні такої ракети – це чергова спроба російського диктатора Володимира Путіна шантажувати Захід ядерною зброєю і показати, що він може застосувати ядерну зброю по будь-кому. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в інтерв’ю Главреду.

"Балістичні ракети цього класу зазвичай призначені для нанесення ядерного удару з одного континенту на інший. Враховуючи, що ми з росіянами тільки ментально на різних континентах, дії Путіна пояснити складно. З воєнної точки зору, використання МБР проти України, яка знаходиться в зоні досяжності тактичних ракет, може свідчити або про дефіцит тактичних ракет у Росії, або про їхню неефективність у виконанні завдань. Однак головне тут не воєнний аспект, а політичний", – сказав Лакійчук.

Він зазначив, що, основний меседж цього удару ймовірно спрямований не на українців, а на Захід.

"Це чергова спроба нагадати ядерні страшилки Путіна, про "Кузькіну мать", і те, що він може застосувати ядерну зброю по будь-кому", – сказав він.

Водночас, за його словами, "ядерна карта" – остання з тих, що залишилися у кишені Путіна. Причому не саме застосування, а навіть шантаж ядерною зброєю – це те, що він ще може. Якщо він бодай один раз її застосує, усе закінчиться, карта буде бита. Але допоки він тримає цю карту в руках, він може цим козирем махати, тому що його бояться.

Лакійчук зазначив, що досить складно змусити світ не боятися російського ядерного шантажу. Він додав, що навряд чи це можливо, але доводити це до наших партнерів потрібно.

Він додав, що удар по Україні цією ракетою міг бути інформаційно-психологічною операцією. Цей ядерний шантаж був спрямований на те, щоб дестабілізувати обстановку в Європі та США. Також це могло мати на меті й дестабілізацію обстановки в Україні.

"До слова, якщо уважно подивитись на нашу реакцію, на повідомлення російських пропагандистів, потім на сплеск, до якого довело повідомлення посольства Сполучених Штатів, яке було розкручене цілою низкою фейків невідомого походження про можливий удар, то це, швидше за все, мало на меті і дестабілізацію обстановки в Україні. Я до психології жодного стосунку не маю, але мої добрі друзі, які цим займаються, обмінювалися позавчора, буквально спостереженнями, і одна з них каже: "У Львові серйозний ажіотаж щодо об’єктів першої необхідності". У Львові! Тобто там на рівень вищі були панічні передчуття, ніж у Києві, який, очевидно, мав би стати головною ціллю ворога. Отже, це означає, що Росія своєї цілі досягає", – додав Лакійчук.

Дивіться відео Павла Лакійчука Главреду про ядерний шантаж Путіна:

Що відомо про ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр"/ Інфографіка: Главред

Удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вранці 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Було атаковане місто Дніпро – там були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

У Пентагоні підтвердили, що Росія дійсно запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця ракета була заснована на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

У ЦПД дали відповідь, хто підштовхнув Путіна запустити міжконтинентальну ракету. Запуском міжконтинентальної ракети Путін спричиняє ще більше ескалацію. У той же час підвищення градусу поступово перетворюватиме Росію на КНДР, зазначили в ЦПД.

Після цього в ГУР розповіли про нову ракету окупантів і повідомили, що по Дніпру РФ вдарила з комплексу "Кедр". Час підльоту балістичної ракети до Дніпра становив 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин, зазначили в ГУР.

Також Главред раніше розповідав, що відомо про експериментальний ракетний комплекс "Кедр". Ракетний комплекс "Кедр", за допомогою якого країна-агресор завдала удару по Дніпру 21 листопада, є експериментальною розробкою на базі комплексу РС-26 "Рубеж".

Повідомлялося, що РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник" – аналітики назвали цілі ворога. Кремль має надію, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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