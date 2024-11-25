Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

Обговорення активізувалися на тлі можливого зниження підтримки США у разі повернення Дональда Трампа до влади.

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Дві європейські країни знову заговорили про відправку військ в Україну / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook.com/NATO

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Франція та Велика Британія поновили діалог про відправлення військ до України

Обговорення активізувалися через можливу зміну позиції США після вступу Дональда Трампа на посаду президента

Формальних рішень про введення військ немає, але розглядають пропозиції

Західні країни поновили обговорення питання відправки військ та приватних військових компаній до України. Між Францією та Великою Британією тривають дискусії про різні способи посилення підтримки України у боротьбі проти РФ. Про це повідомило французьке видання Le Monde з посиланням на свої джерела.

"Ці делікатні обговорення, більшість з яких засекречено, було відновлено на тлі можливої відмови Америки від підтримки Києва після вступу Дональда Трампа на посаду", - йдеться в статті.

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За даними видання, тема отримала новий поштовх після візиту британського прем’єр-міністра Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

"Між Великою Британією і Францією тривають переговори про оборонне співробітництво, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджених на Україні та європейській безпеці в широкому сенсі", - зазначило британське військове джерело.

Значну увагу привернула заява французького міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро, зроблена під час інтерв’ю для BBC 23 листопада. Міністр закликав західних союзників не встановлювати "червоних ліній" у своїй допомозі Україні. На запитання про можливість відправки французьких військ він відповів: "Ми не виключаємо жодних варіантів".

Водночас, як повідомляє Le Monde, формальних рішень щодо відправлення західних військ наразі не ухвалено. Однак "вже кілька місяців на столі лежать пропозиції", серед яких можливе розширення діяльності французької компанії Défense Conseil International (DCI). Ця організація, пов’язана з Міністерством оборони Франції, уже займається підготовкою українських військових у Франції та Польщі.

"DCI, що на 80 % складається з колишніх військових, готова продовжити навчання українських солдатів в Україні, як це вже робиться у Франції та Польщі. За необхідності вона також могла б обслуговувати французьке військове обладнання, відправлене до Києва", - йдеться у матеріалі.

Обговорення підтримки українських військових відбувається на тлі зростання поставок далекобійної зброї, зокрема ракет Storm Shadow і Scalp. Як зазначає Le Monde, для ефективного використання таких систем необхідна технічна підтримка фахівців.

"Британські Storm Shadows, як і французькі Scalp, мають бути запрограмовані, перш ніж їх можна буде встановити на бомбардувальники Су-24, що є в розпорядженні України", - додали у виданні.

Відправка західних військ до України - останні новини

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Франція активно підтримувала Україну, пропонуючи радикальні заходи для допомоги. Улітку 2024 року Франція офіційно звернулася до 10 європейських країн і США з ініціативою створити коаліцію для відправки інструкторів, які навчали б українських військових безпосередньо в Україні. Крім того, Франція висловлювала готовність направити своїх військових для допомоги ЗСУ. Проте, наразі ці пропозиції залишаються на стадії обговорень.

Також у жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запропонував обговорити питання розміщення в Україні сил неядерного стримування для запобігання новій агресії з боку Росії. За його словами, навіть після перемоги Україна потребуватиме тривалої підтримки від західних партнерів.

Як повідомляв Главред, Франція дозволила Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow/Scalp для ударів по території Росії. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що в підтримці України не існує "червоних ліній".

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Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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