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Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

Марія Николишин
10 листопада 2026, 19:38
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Тепле повітря із Середземномор'я витіснить арктичне, проте нові холодні фронти швидко перервуть потепління.
Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає
Коли в Україні потеплішає / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні в середу та четвер
  • Де температура сягне +22 градусів

Наприкінці цього тижня в південних областях України температура повітря може піднятися до +20...+22 градусів, хоча перед цим країну накриють дощі з мокрим снігом. Про це заявив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, потепління пов'язане з перебудовою атмосферних процесів над Європою. Активні атлантичні циклони відтіснять на Каспій холодний блокуючий антициклон Klaus. Через це приплив арктичного повітря припиниться, а в Україну почнуть надходити теплі маси з Північної Італії та Середземномор'я.

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Ключову роль у цій зміні відіграє один з атлантичних вихорів на ім'я Pia.

"У своїй циркуляції він закачуватиме повітря субтропічного походження. На півдні Португалії та Іспанії денні температурні показники підскочать до літніх +20..+25 градусів. І для тієї місцевості це аж ніяк не рідкість у цей сезон", - зазначив синоптик.

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає
Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Якою буде погода у найближчі дні

Перш ніж потеплішає, погода в Україні погіршиться. У середу та четвер посилиться вплив атмосферних фронтів, тож очікуються дощі, а вночі місцями мокрий сніг. Можливі також пориви рвучкого вітру.

Нічна температура в ці дні становитиме +2...+4 градуси, денна від +6 до +8 градусів.

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає
Погода в Україні 11 листопада / фото: meteoprog

На коли припаде пік потепління

За попередніми прогностичними оцінками, пік температур припаде на кінець робочого тижня. У південних областях стовпчики термометрів перевалять позначку +20 градусів.

Втім, синоптик не радить розраховувати на тривалу осінню відлигу.

"Це короткочасно, бо наступні холодні атмосферні фронти змінять теплі тренди", - додав Постригань.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні найближчими днями зміниться: 11 листопада більшість регіонів накриють дощі та мокрий сніг, а вже у п'ятницю температура повітря місцями підніметься до +19 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що погода в Україні на початку тижня буде сухою і відносно теплою. Проте уже із середи на країну насунуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені.

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Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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