З учора РФ запустила по Україні близько 150 дронів, авіабомб і ракет - Зеленський

З вечора 24 листопада окупанти атакували понад десять областей України.

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Зеленський відреагував на атаки РФ на Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

РФ атакувала десять областей України, є постраждалі

Зеленський сказав, як припинити удари Росії

У понеділок, 25 листопада, російські окупанти атакували регіони України. Зокрема, вибухи прогриміли в Одесі, Запоріжжі та Харкові.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, наразі триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.

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"Наразі відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише доба російського терору проти України", - написав глава держави в Telegram.

За словами Зеленського, Росія від учорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Наразі триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі.

"Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною", - зазначив Зеленський.

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25 листопада в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Постраждали 19 осіб.

Крім того, сьогодні в Одесі прогриміла серія вибухів. Російські окупанти запустили по місту балістику.

У ніч на 25 листопада РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО. Спочатку повідомляли про пожежу на дев'ятому поверсі житлової багатоповерхівки в Дніпровському районі, але ця інформація не підтвердилася. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, обійшлося без пожежі та постраждалих.

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