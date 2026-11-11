"Жодної клітини сили": Наталія Могилевська голодувала сім днів

Співачка розповіла про аскезу.

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Чому Наталія Могилевська голодувала / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Наталія Могилевська голодувала сім днів

Як артистка добиралася додому після виснажливих зйомок

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками в Instagram кадрами повернення додому після виснажливої роботи. Артистка зізналася, що за її плечима залишилися три доби зйомок вокального шоу "Голос країни", а також сувора аскеза.

За словами співачки, вона віддала роботі всі сили і вже не могла дістатися додому у звичайному положенні. Тому її команда облаштувала зручне ліжко прямо в багажнику автомобіля.

відео дня

Наталія Могилевська - аскеза / скрін з відео

"Три доби зйомок "Голосу країни". Сьомий день я на голоді. Це була аскеза заради близької людини. Давайте так. У мене немає ані краплі сил, щоб доїхати додому, тому мої хлопці зробили для мене ось так", - поділилася Могилевська.

Щоб зірка могла відпочити дорогою, турботлива команда розстелила тепле покривало прямо в багажнику машини. На відео співачка, одягнена в сірий теплий халат і утеплені крокси, з посмішкою влаштувалася в імпровізованій зоні відпочинку й помахала в камеру.

Наталія Могилевська - "Голос країни" / скрін з відео

"І скажіть мені, що я не красуня", - з посмішкою сказала Наталія Могилевська.

Розповідь Наталії Могилевської про семиденну аскезу дивіться тут.

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Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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