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Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі

Юрій Берендій
25 листопада 2024, 17:05
3215
Внаслідок удару ракетами ATACMS по Курській області під удар потрапив військовий аеродром ПКС Росії, інформації про уражені літаки наразі немає.
Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі
З'явились вогняні кадри удару ракетами ATAMS по російському аеродрому / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • ЗСУ атакували ракетами ATACMS аеродром в Курській області
  • На місці удару могли перебувати бойові літаки ПКС РФ
  • Крім того було знищено систему ППО РФ на Курщині

Україна завдала удару по військовому аеродрому в Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною. Про це повідомляють GEOINT-аналітики проекту "Кіберборошно", передає "Мілітарний".

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

відео дня

На опублікованих проектом кадрах видно детонацію суббоєприпасів двох ракет М39 на території летовища.

Геолокація районів ураження вказує на стоянку авіаційної техніки, де могли перебувати бойові літаки, хоча інформації про їхнє розташування під час удару немає.

"Окрім прильотів по ае "Курськ Східний" можна побачити два удари по позиції С-400, що намагалася відбити атаку", - вказують аналітики.

Дивіться відео ймовірних ударів ракетами ATACMS по Курській області:

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі
Фото: скріншот

Крім того, за даними російських ЗМІ, ATACMS знищили систему ППО в Курській області в суботу, 4 військовослужбовці загинули. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

За даними російських ЗМІ, атака призвела до знищення системи ППО в Курській області, а також загибелі чотирьох військовослужбовців.

Видання ASTRA повідомляє, що щонайменше п’ять ракет ATACMS уразили Фатезький район 23 листопада. Серед постраждалих об’єктів — ППО в районі хутора Довгий і села Томилин Колодязь.

Крім того, російські джерела заявляють про ураження військового аеродрому "Халіно", де отримали поранення двоє військовослужбовців, яких було госпіталізовано.

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі
Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, підрозділи ракетних військ ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях російської армії в ніч на 24 листопада, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. У Курській області уражено зенітно-ракетний дивізіон 1490-го зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ, зокрема радіолокаційну станцію комплексу "С-400".

Крім того, у ніч на 25 листопада Сили оборони України успішно атакували низку стратегічно важливих об’єктів на території Росії, зокрема в Брянській, Калузькій та Курській областях, зазначили в Генштабі.

У Калузі безпілотники завдали ударів по заводу "Тайфун", важливому для російського військово-промислового комплексу, а також по нафтобазі "Калуганафтопродукт", зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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