Буданов зустрівся в Абу-Дабі з організатором замаху на себе – Le Monde

За даними української розвідки, генерал ФСБ Дмитро Мінаєв стояв за спробою вбивства голови ОП у 2019 році, але той поставився до цього з іронією.

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В Абу-Дабі Буданов зустрівся з організатором замаху на нього / колаж: Главред, фото: instagram.com/kyrylo.budanov, Слідство інфо

Що відомо:

Буданов зустрівся з генералом ФСБ Мінаєвим в Абу-Дабі

Розвідка вважає Мінаєва організатором замаху у 2019 році

За даними Le Monde, глава Офісу президента сприйняв зустріч з іронією

Голова Офісу президента Кирило Буданов під час переговорів в Абу-Дабі зустрівся з генералом ФСБ Дмитром Мінаєвим, якого українська розвідка вважає організатором замаху на нього у 2019 році. Мінаєв очолює контррозвідку Федеральної служби безпеки країни-агресора РФ і входив до складу російської делегації.

Зустріч відбулася у вівторок, 10 листопада, у п’ятизірковому готелі Emirates Palace Mandarin Oriental, де тривають переговори про припинення війни. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

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Журналісти видання окремо описали, хто саме опинився навпроти голови української делегації.

"Буданов зіткнувся з Дмитром Мінаєвим, головою контррозвідки російської служби безпеки ФСБ і членом російської делегації. За даними української розвідки, Мінаєв організував замах на Буданова у 2019 році", - пише Le Monde.

За спостереженнями журналістів, під час зустрічі Буданов виглядав майже розвеселеним - ніби розпізнав чергову провокацію Володимира Путіна.

Хто ще увійшов до складу російської делегації

Крім Мінаєва, до російської переговорної групи увійшов ще один високопоставлений співробітник ФСБ - Олексій Комков, який очолює П’яту службу відомства. Обидва пов’язані з діяльністю російських спецслужб проти України.

Ще одна деталь - у складі делегації РФ троє уродженців сучасної України. Це помічник Путіна Володимир Мединський, генерал-лейтенант військової розвідки Олександр Зорін і генерал ФСБ Дмитро Мінаєв.

Чим завершився перший етап переговорів в Абу-Дабі

Самі переговори, за даними Le Monde, не принесли відчутного прогресу. Президент Володимир Зеленський назвав дискусію конструктивною, тоді як російська сторона, яка чинить опір вимозі про припинення вогню, підсумки зустрічі не коментувала.

Інфографіка: Главред

Чи завадять внутрішні конфлікти Трампа мирним переговорам?

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що друга половина каденції Трампа мине у постійному протистоянні з Конгресом.

"Очевидно, що наступні два роки - друга половина президентства Трампа - будуть конфліктними. Продовжиться протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - підкреслив експерт.

При цьому, за словами Фесенка, однозначно передбачити, як конфронтація всередині США позначиться на відносинах Вашингтона з Кремлем, неможливо.

"Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив політолог.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, за даними WSJ, до переговорної групи Москви включили Дмитра Мінаєва - керівника Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. Українська сторона пов’язувала його зі спробою вбивства Кирила Буданова. Окремий резонанс викликав весь склад російської делегації.

Напередодні зустрічі Буданов не приховував стриманих очікувань. Глава української делегації оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі та заявив, що ці переговори - не останні. Істотного прориву він не очікував.

Американську сторону на переговорах представляли спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після початку зустрічі Віткофф виступив із першою заявою. До складу делегації України, крім Буданова, увійшли Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скибицький.

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Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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