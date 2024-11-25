'Є лише один вихід': коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

Західні ЗМІ продовжують активно публікувати матеріали на тему президентських виборів в Україні. Главред з'ясував, коли можуть відбутись вибори в Україні.

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Коли можуть відбутись вибори в Україні та причому тут Трамп / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Коли можуть відбутись вибори в Україні

Як Трамп може вплинути на вибори в Україні

Що сказав Зеленський щодо дати проведення виборів

Проведення виборів президента України в умовах воєнного стану та триваючої війни з Росією викликає гострі дискусії як серед політиків, так і в суспільстві, адже це питання поєднує потребу в демократичному розвитку країни з викликами забезпечення безпеки та стабільності.

Хоча термін повноважень президента України та чинного складу Верховної Ради мав завершитися у 2024 році, законодавство, що забороняє вибори під час воєнного стану, передбачає їхнє автоматичне продовження. Тому і президент, і Верховна Рада продовжують виконувати свої обов'язки.

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Главред зібрав основні думки щодо проведення виборів президента в Україні

Коли можуть відбутись вибори в Україні

Видання The Economist, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що, хоча всі ключові політичні сили України торік домовилися відкласти вибори до завершення війни, президент Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу.

Серед потенційних суперників Зеленського активно обговорюють Валерія Залужного, якого звільнили з посади начальника Генштабу в лютому. Опитування свідчать, що багато українців підтримують ідею бачити на чолі держави колишнього військового.

Як Трамп може вплинути на вибори в Україні

The Economist повідомляє, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США українські політики активно обговорюють, яку політику може проводити нова адміністрація Білого дому та як це вплине на Україну, зокрема щодо можливих виборів.

"На цей час на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню і скасування військового стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється", - йдеться в статті.

Водночас Офіс президента спростовує підготовку до виборів, а більшість джерел скептично ставляться до їхнього проведення в цей період.

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

"Брати участь у виборчій кампанії зараз було б самогубством", - каже Ярослав Желєзняк народний депутат України від партії "Голос".

Згідно з даними ЗМІ, підготовка до можливих виборів, схоже, вже стартувала. Активізуються регіональні виборчі штаби, а також формується список кандидатів. Представники одного з потенційних опонентів Володимира Зеленського на майбутніх виборах заявляють про потребу проведення виборів в Україні, але утримуються від публічних заяв через побоювання жорсткої реакції з боку Офісу президента.

За інформацією анонімного джерела, єдиним способом для Зеленського зберегти свою репутацію, як зазначають інформовані кола, є відмова від участі у виборах. Вибори в Україні, за даними анонімного джерела можуть відбутися в 2025 році.

"У Зеленського є лише один вихід, щоб вийти з непошкодженою репутацією. Це провести вибори [без нього - ред.] і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю під час війни. Альтернатива - ризикнути асоціюватися з військовим колапсом або неповним миром", - каже це джерело.

Чому західні ЗМІ поширюють інформацію про проведення в найближчому майбутньому виборів в Україні

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на "Главреді" висловив думку, що західні медіа під час війни нерідко публікують необґрунтовані заяви про Україну.

"Ми повинні виходити з того, що чесні люди коштують дорого. Ці видання ставили і відверту проросійську "джинсу", і поширювали чутки. Росіяни прекрасно розуміють, що, якщо вони опублікують таку інформацію в себе, наприклад, у Russia Today або на Ленте.ру, українці це читати не будуть і вважатимуть це нісенітницею. Але якщо те ж саме з'явиться в авторській колонці The Economist, українці почнуть це обговорювати. Тому що досі існує довіра до західних ЗМІ", - зазначає він.

Експерт скептично ставиться до можливості проведення виборів у травні 2025 року, зазначаючи, що без завершення воєнного стану це просто неможливо. Навіть за умови його скасування, потрібно щонайменше 90 днів на передвиборчу кампанію, що унеможливлює вибори у визначений термін.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Коли за оптимістичним сценарієм можуть відбутись вибори президента в Україні

Загородній вважає, що в найкращому випадку вибори можуть відбутися не раніше другої половини 2025 року, залежно від низки факторів, зокрема, від дій адміністрації Трампа щодо цін на нафту.

"Це, по суті, головне питання. А також це залежить від того, як швидко США почнуть тиснути на Китай і бомбити Іран. Якщо Трамп і його адміністрація почнуть діяти відразу після приходу до влади, події розвиватимуться стрімко. Усі ці країни побачать, що "поліцейський повертається", і жарти закінчилися. Епоха розмазаної, невиразної політики, яка була з 2009 року, коли до влади прийшли Обами і Байден, коли вони фактично пробачили росіянам Грузію, завершиться", - зазначає він.

Загородній додає, що до влади в США приходять круті ковбої, які встановлюватимуть свої порядки в дусі міжнародного права, вибудуваного після 1945 року. І тоді стане зрозуміло, як розвиватимуться події: чи будуть вибори, наприклад, восени наступного року, або, можливо, у середині 2025-го.

"Але наразі я не бачу, як усе це може вкластися в такий короткий проміжок часу, тому що все йде впритул", - резюмує експерт.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Чи можуть відбутись вибори в Україні 25 травня 2025 року - реакція Офісу президента

В Україні наразі відсутні умови для проведення виборів, адже війна триває з високою інтенсивністю, а Росія не виявляє жодних реальних намірів до переговорів. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Радіо NV", коментуючи матеріал The Economist про можливість припинення вогню 20 січня та вибори 25 травня.

Подоляк зазначив, що західні медіа часто публікують матеріали з посиланням на анонімні джерела, але без пояснення причин, чому події мають розвиватися саме так.

"Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у РФ немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що міжнародні партнери повинні усвідомлювати реальну ситуацію, в якій Росія продовжує агресію та не демонструє готовності до компромісу.

Радник також підкреслив, що тези про "замороження війни" чи "початок переговорів", які періодично з'являються в західних ЗМІ, здебільшого не мають логічного підґрунтя. У подібних публікаціях нерідко звучить заклик до поступок саме з боку України, тоді як тиск на агресора практично ігнорується.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

"Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив", - наголосив Подоляк.

На думку Подоляка, така позиція є аморальною, оскільки фактично перекладає відповідальність за припинення війни на Україну, яка стала жертвою агресії, замість того щоб змушувати до поступок країну-агресора.

Заява Зеленського щодо дати проведення виборів в Україні

Конституція України та чинне законодавство забороняють проведення президентських виборів у період воєнного стану. Водночас як зазначив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 19 листопада, є ті, хто настільки прагне влади, що готовий провокувати внутрішню боротьбу в країні.

За словами Зеленського, жоден із міжнародних партнерів України ніколи не вимагав проведення президентських виборів у воєнний час.

"Але у нас, в Україні, є деякі люди, які зголодніли до влади настільки, що хочуть боротьби всередині нашої держави більше, ніж заради держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як в телестудіях…", - додав він й зауважив, що це є згубно для нашої країни.

Він підкреслив, що насамперед країна потребує справедливого миру, після якого українці зможуть обрати президента.

"Потрібно уміти ставити спільний інтерес - вище, ніж будь-які особисті бажання", - зауважив Зеленський.

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