"Я був шокований": Фіцо розповів про приватну розмову з прем'єром України

Словацький прем'єр також розповів, що приватна розмова з Сергієм Корецьким про війну його вразила, але деталей не розкрив.

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Фіцо відмовився давати Україні 70 млрд євро / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, t.me/Koretskyi_official

Головне із заяви:

Словаччина не братиме участі в позиці Україні на 70 млрд

Фіцо пригрозив вето, якщо Мерц заблокує бюджет ЄС

Розмова з Корецьким про війну його "шокувала"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не долучиться до нової позики Україні в розмірі 70 мільярдів, якої вимагає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Якщо Берлін блокуватиме бюджет ЄС, доки всі країни не погодять фінансування Києва, Братислава накладе вето на таке рішення. Про це Фіцо сказав на пресконференції в Братиславі.

Також словацький прем'єр розповів про приватну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким під час нещодавніх спільних консультацій урядів двох країн. Що саме його вразило в цій розмові, Фіцо не уточнив, пославшись на конфіденційність.

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"Я не маю права розголошувати закулісні подробиці і ніколи цього не роблю, але у мене була приватна розмова з прем'єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Більше нічого не скажу і не можу сказати, бо мушу це поважати", - заявив Фіцо.

Що Фіцо відповів Мерцу щодо позики Україні

Звертаючись безпосередньо до німецького канцлера, Фіцо заявив, що участь Словаччини в новому фінансуванні Києва виключена.

"Від імені уряду Словацької Республіки я повідомляю пану Мерцу звідси, зі Словаччини: Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України, крапка. Ми закінчили. А що буде потім, я не знаю. Це повна нісенітниця, вся ця війна - повна нісенітниця. Це вбивство людей, яке комусь вигідно. Заради грошей, заради впливу. Я це відкидаю", - сказав Фіцо.

Водночас прем'єр Словаччини наголосив, що не заважатиме іншим країнам ЄС підтримувати Україну власними коштами.

"Тож ще раз публічно заявляю звідси: Словаччина ніколи не підтримуватиме позику для України, тобто надання ще 70 мільярдів. Якщо хтось інший хоче це зробити, будь ласка. Я ж не можу заважати Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим країнам надавати Україні кошти - нехай надають… Я сподіваюся, що висловився однозначно й чітко", - додав він.

Раніше Фіцо назвав шантажем інформацію про погрозу Мерца заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якого цитує Reuters.

"Ми мусимо відповісти на шантаж. Ми маємо таке саме право вето, як і федеральний канцлер Німеччини", - заявив словацький прем'єр.

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред

Хто ще в ЄС виступив проти ідеї Мерца

Ультиматум Берліна критикують і в інших столицях. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у листі до голови Євроради Антоніу Кошти наголосив, що угода про фінансування України не може бути попередньою умовою для ухвалення наступного багаторічного бюджету ЄС.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з Мерцом на пресконференції в Берліні теж висловився проти такого підходу.

"Дозвольте мені дипломатично, ввічливо, але водночас рішуче заявити, що я не вважаю правильним підходом пов'язувати бюджет Європи, який зрештою стосується Європейського Союзу, у будь-який спосіб з іншою справою", - сказав Мадяр, повідомляє 24.hu.

Сам Мерц на тій самій пресконференції наполягав, що фінансування України - спільне завдання всього Євросоюзу, а не справа окремих держав. Він визнав, що щонайменше чотири країни ЄС бачать цю проблему інакше. За оцінками, у 2027 році Україні бракуватиме близько 70 млрд євро, а ЄС обіцяв покрити приблизно дві третини цієї суми.

Чи втратить Україна західну допомогу через розкол у ЄС

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначав, що позиції окремих європейських урядів щодо України різняться, однак мають спільну логіку.

"Загалом ситуація в різних країнах складається по-різному: в Польщі одна, у Словаччині та Угорщині - інша. Але певна спільна логіка в цих заявах і реакціях присутня", - наголосив фахівець.

Водночас експерт вважає, що Україна навряд чи втратить усю західну допомогу, адже перемога країни-агресорки РФ у цій війні аж ніяк не відповідає інтересам західних суспільств і держав.

Фінансування України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Мерц у листі до Антоніу Кошти пригрозив заблокувати бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За даними FT, канцлер поставив підтримку семирічного бюджету в залежність від участі всіх держав у фінансуванні України. Мерц також хоче, щоб такі рішення ухвалювали кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

Україні на 2027 рік бракує близько 70 млрд євро зовнішнього фінансування. Єврокомісія шукає варіанти покриття дефіциту - від нового спільного кредиту до використання заморожених активів. Використання російських активів досі блокує Бельгія.

Питання фінансування України на 2027 рік викликає суперечки в Євросоюзі вже не перший місяць. Le Monde писала, що нова заявка Києва на мільярди євро спричинила розбрат у ЄС. За даними видання, 15 млрд євро вже виділеної допомоги наразі заморожені.

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Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс - соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс - соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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