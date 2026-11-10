Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Я був шокований": Фіцо розповів про приватну розмову з прем'єром України

Руслана Заклінська
10 листопада 2026, 21:18
google news Підпишіться
на нас в Google
Словацький прем'єр також розповів, що приватна розмова з Сергієм Корецьким про війну його вразила, але деталей не розкрив.
Фіцо відмовився давати Україні 70 млрд євро / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, t.me/Koretskyi_official

Головне із заяви:

  • Словаччина не братиме участі в позиці Україні на 70 млрд
  • Фіцо пригрозив вето, якщо Мерц заблокує бюджет ЄС
  • Розмова з Корецьким про війну його "шокувала"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не долучиться до нової позики Україні в розмірі 70 мільярдів, якої вимагає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Якщо Берлін блокуватиме бюджет ЄС, доки всі країни не погодять фінансування Києва, Братислава накладе вето на таке рішення. Про це Фіцо сказав на пресконференції в Братиславі.

Також словацький прем'єр розповів про приватну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким під час нещодавніх спільних консультацій урядів двох країн. Що саме його вразило в цій розмові, Фіцо не уточнив, пославшись на конфіденційність.

відео дня

"Я не маю права розголошувати закулісні подробиці і ніколи цього не роблю, але у мене була приватна розмова з прем'єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Більше нічого не скажу і не можу сказати, бо мушу це поважати", - заявив Фіцо.

Що Фіцо відповів Мерцу щодо позики Україні

Звертаючись безпосередньо до німецького канцлера, Фіцо заявив, що участь Словаччини в новому фінансуванні Києва виключена.

"Від імені уряду Словацької Республіки я повідомляю пану Мерцу звідси, зі Словаччини: Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України, крапка. Ми закінчили. А що буде потім, я не знаю. Це повна нісенітниця, вся ця війна - повна нісенітниця. Це вбивство людей, яке комусь вигідно. Заради грошей, заради впливу. Я це відкидаю", - сказав Фіцо.

Водночас прем'єр Словаччини наголосив, що не заважатиме іншим країнам ЄС підтримувати Україну власними коштами.

"Тож ще раз публічно заявляю звідси: Словаччина ніколи не підтримуватиме позику для України, тобто надання ще 70 мільярдів. Якщо хтось інший хоче це зробити, будь ласка. Я ж не можу заважати Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим країнам надавати Україні кошти - нехай надають… Я сподіваюся, що висловився однозначно й чітко", - додав він.

Раніше Фіцо назвав шантажем інформацію про погрозу Мерца заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якого цитує Reuters.

"Ми мусимо відповісти на шантаж. Ми маємо таке саме право вето, як і федеральний канцлер Німеччини", - заявив словацький прем'єр.

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред

Хто ще в ЄС виступив проти ідеї Мерца

Ультиматум Берліна критикують і в інших столицях. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у листі до голови Євроради Антоніу Кошти наголосив, що угода про фінансування України не може бути попередньою умовою для ухвалення наступного багаторічного бюджету ЄС.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з Мерцом на пресконференції в Берліні теж висловився проти такого підходу.

"Дозвольте мені дипломатично, ввічливо, але водночас рішуче заявити, що я не вважаю правильним підходом пов'язувати бюджет Європи, який зрештою стосується Європейського Союзу, у будь-який спосіб з іншою справою", - сказав Мадяр, повідомляє 24.hu.

Сам Мерц на тій самій пресконференції наполягав, що фінансування України - спільне завдання всього Євросоюзу, а не справа окремих держав. Він визнав, що щонайменше чотири країни ЄС бачать цю проблему інакше. За оцінками, у 2027 році Україні бракуватиме близько 70 млрд євро, а ЄС обіцяв покрити приблизно дві третини цієї суми.

Чи втратить Україна західну допомогу через розкол у ЄС

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначав, що позиції окремих європейських урядів щодо України різняться, однак мають спільну логіку.

"Загалом ситуація в різних країнах складається по-різному: в Польщі одна, у Словаччині та Угорщині - інша. Але певна спільна логіка в цих заявах і реакціях присутня", - наголосив фахівець.

Водночас експерт вважає, що Україна навряд чи втратить усю західну допомогу, адже перемога країни-агресорки РФ у цій війні аж ніяк не відповідає інтересам західних суспільств і держав.

Фінансування України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Мерц у листі до Антоніу Кошти пригрозив заблокувати бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За даними FT, канцлер поставив підтримку семирічного бюджету в залежність від участі всіх держав у фінансуванні України. Мерц також хоче, щоб такі рішення ухвалювали кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

Україні на 2027 рік бракує близько 70 млрд євро зовнішнього фінансування. Єврокомісія шукає варіанти покриття дефіциту - від нового спільного кредиту до використання заморожених активів. Використання російських активів досі блокує Бельгія.

Питання фінансування України на 2027 рік викликає суперечки в Євросоюзі вже не перший місяць. Le Monde писала, що нова заявка Києва на мільярди євро спричинила розбрат у ЄС. За даними видання, 15 млрд євро вже виділеної допомоги наразі заморожені.

Читайте також:

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс - соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс - соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз Роберт Фіцо Фрідріх Мерц Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Війна триває надто довго": Кушнер розкрив, чого хоче Трамп від переговорів

"Війна триває надто довго": Кушнер розкрив, чого хоче Трамп від переговорів

22:38Політика
До 4 черг без світла: Укренерго попередило про відключення 11 листопада

До 4 черг без світла: Укренерго попередило про відключення 11 листопада

20:37Енергетика
Новий формат припинення вогню: що Україна запропонувала РФ на переговорах

Новий формат припинення вогню: що Україна запропонувала РФ на переговорах

20:24Політика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці видри за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці видри за 49 с

Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

"Навіть запах важливий": Світлана Білоножко розкрила вимоги до нового обранця

"Навіть запах важливий": Світлана Білоножко розкрила вимоги до нового обранця

Тест на IQ: потрібно знайти мавпу серед жирафів у зоопарку за 6 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти мавпу серед жирафів у зоопарку за 6 секунд

Органи відмовили: помер відомий російський співак-пропагандист

Органи відмовили: помер відомий російський співак-пропагандист

Останні новини

22:38

"Війна триває надто довго": Кушнер розкрив, чого хоче Трамп від переговорів

22:08

Не всі хризантеми витримають зиму: які сорти потрібно викопувати

21:51

РФ не піде на поступки за столом переговорів: що насправді вплине на Кремль

21:18

"Я був шокований": Фіцо розповів про приватну розмову з прем'єром України

21:02

Наліт зникне, а краплі не залишатимуть слідів: чим помити душову кабінуВідео

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
20:49

Тест на IQ: потрібно знайти зебру серед жирафів за 9 секунд

20:37

До 4 черг без світла: Укренерго попередило про відключення 11 листопада

20:24

Новий формат припинення вогню: що Україна запропонувала РФ на переговорах

19:39

На колір дивитися не варто: як вибрати солодкий і соковитий гранатВідео

Реклама
19:38

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

19:21

Сніг на туях може наробити біди: чому його потрібно швидко прибирати

19:10

Справжні переговори йдуть з ЄС: Денисенко про логіку Путіна в Абу-ДабіПогляд

19:02

Наступ на Крим після звільнення Херсона: Залужний сказав, що стримало ЗСУ

19:01

Польща віддасть Україні винищувачі МіГ-29 - що Київ запропонував натомість

18:56

Червоний поступиться місцем іншому кольору: якою буде ялинка 2026 року

18:37

"Оселедець під шубою" здивує новою подачею: новорічний рецепт став трендом

18:31

Успіх і достаток прийдуть до чотирьох знаків китайського зодіаку з 11 листопада

18:19

Лобове скло буде чистим та без розводів: чим протерти "двірники" в автоВідео

18:16

Переговори були продуктивними, але є нюанс: Рубіо оцінив перспективи миру

18:13

Два вікові рубежі можуть змінити особисте життя: коли знайти кохання найважче

Реклама
17:49

Росіяни оголосили про "захоплення" на Сумщині: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію

17:45

Ексзірка DZIDZIO розкрив причину відстрочки від мобілізації: "Сам не планую"

17:39

Після Абу-Дабі – до Путіна і Зеленського: що задумали посланці Трампа

17:35

Німецький вулкан може вплинути на всю Європу: які країни під загрозою

17:31

"З росіянами важко": Зеленський розкрив, про що говорили в Абу-Дабі

17:28

Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

17:17

"1+1 Україна" розпочав роботу над новим медичним серіалом з Анастасією Цимбалару та Артемієм Єгоровим в головних ролях

17:07

Народилися в Україні, але служать Кремлю: хто представляє РФ на переговорах

17:04

Три знаки зодіаку відчують полегшення до 15 листопада: кому нарешті пощастить

17:01

Сам собі оформив відрядження і виїхав до Португалії: Федоров залишив запитання парламентської ТСК без відповідей

16:58

Чи можна залишати опалі яблука під деревами: експерти назвали приховані ризикиВідео

16:49

Скільки часу має кваситися капуста: названо терміни для різної температури

16:35

Не лише для краси: де поставити папороть, щоб залучити достаток

16:26

Росія готує масований удар по Україні: ГУР розкрило нові цілі ворога

16:22

Долар та євро стрімко полетіли вгору: новий курс валют на 11 листопада

16:12

Українська співачка зізналася, що зробила аборт: у чому причина

16:03

"Буде футбольна команда": Аліна Гросу заговорила про другу вагітність

16:00

Яке церковне свято відзначають 11 листопада: що можна і що не можна робити

15:47

НАБУ виливає "цистерну лайна" на людей, проти яких немає доказів: журналіст "УП" прокоментував справу Дуки

15:47

Порожня банка з-під тунця ще стане в пригоді - практичні ідеї для домуВідео

Реклама
15:40

Як повернути страву в ресторані й не зіпсувати вечір: правила етикету

15:30

Україна очікує озброєння на $400 млн за програмою USAI: заява дипломата

15:28

Модні шапки на зиму 2027: як стильно утеплитись у холодну поруВідео

15:20

Трамп допрацює свій термін, але є нюанс: що загрожує республіканцям у 2028 році

15:16

Гороскоп на сьогодні, 11 листопада: Терезам - пропозиція, Ракам - складні питання

15:06

Росія не хоче припиняти вогонь в Україні: Лавров висунув зустрічну умову

15:05

Переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією на сьогодні завершились - що відомо

14:57

Помер відомий дизайнер - один із засновників Ukrainian Fashion Week

14:47

Що означають коди 0, 1, 2 і 3 на яйцях: не всі покупці знають про різницюВідео

14:20

"Коли встигла вирости": Подкопаєва показала, як змінилася її донька

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти