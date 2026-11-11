Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони атакували один із найбільших портів РФ на Балтиці: пожежу видно з Естонії

Анна Ярославська
11 листопада 2026, 06:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Губернатор Ленінградської області повідомив про 150 збитих за ніч дронів, а в Усть-Лузі сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції.
Порт Усть-Луга палає
Усть-Луга знову горить: супутники NASA фіксують кілька осередків пожежі в порту / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Astra

Коротко:

  • Дрони атакували портову зону Усть-Луги в Ленінградській області
  • Губернатор заявив про 150 збитих над регіоном БПЛА
  • Супутники NASA FIRMS фіксують кілька осередків пожежі в порту
  • Усть-Луга - один із ключових нафтоекспортних вузлів Росії

У ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Це один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтиці. У портовій зоні спалахнула пожежа, троє працівників отримали травми. Крім того, в Усть-Лузі аварійно відключилася трансформаторна підстанція, повідомляє Astra.

Вранці губернатор Олександр Дрозденко підбив підсумки ночі та назвав об’єкт, на який було спрямовано удар.

відео дня

"За попередніми даними, за ніч над Ленінградською областю було збито 150 БПЛА противника. Метою атаки була портова зона Усть-Луга в Кінгісеппському районі. У результаті влучання кількох БПЛА сталося загоряння, постраждали троє працівників, загрози життю немає", - повідомив Дрозденко.

Після відбиття нальоту було знято обмеження в петербурзькому аеропорту Пулково. Перші дані про наслідки губернатор оприлюднив ще вночі, коли ППО продовжувала роботу, а кількість знищених над областю дронів становила 146.

"Попередньо, внаслідок атаки БПЛА, зафіксовано влучання в портовій зоні Усть-Луга, сталося загоряння, необхідні сили та засоби приступили до гасіння. Також сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції в Усть-Лузі. Подальша інформація уточнюється", - заявив Дрозденко.

Масштаб пожежі підтверджують супутникові дані. Система NASA FIRMS, яка відстежує температурні аномалії, на знімках за 11 листопада зафіксувала в порту свіжий тепловий слід, причому датчики вказують одразу на кілька великих осередків.

В Усть-Лузі видно кілька осередків пожежі
В Усть-Лузі видно кілька осередків пожежі

Моніторинговий канал Exilenova+ також повідомляє, що сервіс NASA FIRMS фіксує осередки пожежі в порту Усть-Луга та в акваторії.

"Ймовірно, горять також танкери", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в Усть-Лузі
Пожежа в Усть-Лузі / Exilenova+

Монітори також зазначають, що пожежу в порту Усть-Луга видно з Естонії.

Пожежу в порту видно з Естонії
Пожежа в порту видно з Естонії / Exilenova+

Дивіться відео пожежі з Кінгісеппського району за посиланням.

Знімок екрана

Ключовий експортний вузол на Балтиці

Усть-Луга розташована у Фінській затоці, приблизно за 100–150 км від Санкт-Петербурга, і працює з 2001 року. Термінали порту перевантажують нафту та нафтопродукти, вугілля, сірку, мінеральні добрива, газовий конденсат, СПГ та контейнерні вантажі. Об’єкт має стратегічне значення для економіки РФ та її військово-промислового комплексу.

Порт відвантажує близько 700 тис. барелів нафти на добу, а також нафту, мазут і вакуумний газойль. Експорт нафтопродуктів через Усть-Лугу у 2025 році перевищив 32,8 млн тонн.

Порт атакують не вперше

14 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження комплексу "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області. Там зафіксували пожежу, а за попередніми даними, було уражено дві переробні установки. Комплекс спеціалізується на фракціонуванні та переробці стабільного газового конденсату, його потужність сягає майже 8 млн тонн сировини на рік.

1 вересня Дрозденко знову повідомляв про пошкодження та загоряння в портовій зоні після атаки БПЛА. Пізніше він заявив, що вогонь ліквідовано, а постраждалих немає. Ще раніше, наприкінці березня, дрони кілька разів за тиждень завдавали ударів по Усть-Лузі. За даними "Мілітарного", під час удару 27 березня було знищено щонайменше один нафтоналивний причал, ще один зазнав пошкоджень.

Дрони атакували один із найбільших портів РФ на Балтиці: пожежу видно з Естонії
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 листопада в Новгородській області країни-агресора РФ пролунала серія вибухів. Ймовірною ціллю атаки міг стати 123-й авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса, який ремонтує та модернізує військово-транспортну авіацію Росії, зокрема літаки Іл-76 та Іл-78.

9 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод "Кіришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у місті Кіриші Ленінградської області - один із найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки близько 20 млн тонн нафти на рік. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ.

Також у ніч на 7 листопада в країні-агресорі РФ під удар дронів потрапив стратегічний об’єкт - у Саратові спалахнув нафтопереробний завод "Роснафти". Над містом видно стовпи чорного диму.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія у 800 тисяч військових: чого Україна домагається від партнерів в Абу-Дабі

Армія у 800 тисяч військових: чого Україна домагається від партнерів в Абу-Дабі

10:31Війна
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з організатором замаху на себе – Le Monde

Буданов зустрівся в Абу-Дабі з організатором замаху на себе – Le Monde

10:18Політика
Путін повертається до ультиматумів 2021 року: в ISW оцінили цілі РФ на переговорах

Путін повертається до ультиматумів 2021 року: в ISW оцінили цілі РФ на переговорах

09:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

Скільки часу має кваситися капуста: названо терміни для різної температури

Скільки часу має кваситися капуста: названо терміни для різної температури

Китайський гороскоп на сьогодні, 11 листопада: Драконам – зайнятість, Козлам – рішення

Китайський гороскоп на сьогодні, 11 листопада: Драконам – зайнятість, Козлам – рішення

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

Модні шапки на зиму 2027: як стильно утеплитись у холодну пору

Модні шапки на зиму 2027: як стильно утеплитись у холодну пору

Останні новини

11:11

Грошове дерево скидає листя: що не можна робити з рослиною у листопаді

10:52

Кросівки adidas: рухайтеся на максимум! новини компанії

10:46

Як ввічливо скасувати плани в останню хвилину: головні правила етикетуВідео

10:43

Зірка "Парочки слідчих" дізналася про невиліковну хворобу після ролі

10:36

Це епоха нового "лівого" повороту: Ейдман — про перспективи ЄвропиПогляд

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
10:34

Заміокулькас випустить багато нових пагонів: куди потрібно поставити горщик

10:31

Армія у 800 тисяч військових: чого Україна домагається від партнерів в Абу-Дабі

10:25

Як зробити стильну домашню теплицю: несподіваний лайфхак зі старим сервантом

10:18

Буданов зустрівся в Абу-Дабі з організатором замаху на себе – Le Monde

Реклама
09:52

"Маленька біла труна": чоловік Федишин назвав лікарів, причетних до втрати доньки

09:51

Застарілий жир зникне без довгого тертя: чим відмити плиту без дорогої хімії

09:32

Путін повертається до ультиматумів 2021 року: в ISW оцінили цілі РФ на переговорах

09:27

Росіяни масовано вдарили по Житомирщині: є поранені та численні руйнування

09:02

Тріснуть від першого морозу: які вазони заборонено залишати надворі взимкуВідео

08:45

Одяг висохне в рази швидше: допоможе простий трюк із пляшкою

08:25

РФ вдарила по Кривому Рогу, Харкову та Запоріжжю: люди без світла, є постраждаліФото

08:16

Росія планує розгорнути 20 баз для запуску дронів: до чого готуються окупанти

07:27

Удари дронів вибили 30% нафтопереробки РФ - Reuters

06:56

Дрони атакували один із найбільших портів РФ на Балтиці: пожежу видно з Естонії

05:47

Гороскоп на завтра, 12 листопада: Тельцям - святкування, Водоліям - пастка

Реклама
05:02

Більшість неправильно використовує нижню полицю холодильника: що там має бути

04:33

Чи потрібно дарувати подарунок у відповідь: як вчинити, щоб не зганьбитися

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

03:33

Одна морозна ніч може обернутися проблемою: що не можна залишати в авто

02:30

Гроші перестануть бути проблемою: три знаки зодіаку виберуться зі скрути

10 листопада, вівторок
23:28

Обмін полоненими, питання Донбасу та ППО: Зеленський зробив низку важливих заяв

22:38

"Війна триває надто довго": Кушнер розкрив, чого хоче Трамп від переговорів

22:08

Не всі хризантеми витримають зиму: які сорти потрібно викопувати

21:51

РФ не піде на поступки за столом переговорів: що насправді вплине на Кремль

21:18

"Я був шокований": Фіцо розповів про приватну розмову з прем'єром України

21:02

Наліт зникне, а краплі не залишатимуть слідів: чим помити душову кабінуВідео

20:49

Тест на IQ: потрібно знайти зебру серед жирафів за 9 секунд

20:37

До 4 черг без світла: Укренерго попередило про відключення 11 листопада

20:24

Новий формат припинення вогню: що Україна запропонувала РФ на переговорах

19:39

На колір дивитися не варто: як вибрати солодкий і соковитий гранатВідео

19:38

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

19:21

Сніг на туях може наробити біди: чому його потрібно швидко прибирати

19:10

Справжні переговори йдуть з ЄС: Денисенко про логіку Путіна в Абу-ДабіПогляд

19:02

Наступ на Крим після звільнення Херсона: Залужний сказав, що стримало ЗСУ

19:01

Польща віддасть Україні винищувачі МіГ-29 - що Київ запропонував натомість

Реклама
18:56

Червоний поступиться місцем іншому кольору: якою буде ялинка 2026 року

18:37

"Оселедець під шубою" здивує новою подачею: новорічний рецепт став трендом

18:31

Успіх і достаток прийдуть до чотирьох знаків китайського зодіаку з 11 листопада

18:19

Лобове скло буде чистим та без розводів: чим протерти "двірники" в автоВідео

18:16

Переговори були продуктивними, але є нюанс: Рубіо оцінив перспективи миру

18:13

Два вікові рубежі можуть змінити особисте життя: коли знайти кохання найважче

17:49

Росіяни оголосили про "захоплення" на Сумщині: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію

17:45

Ексзірка DZIDZIO розкрив причину відстрочки від мобілізації: "Сам не планую"

17:39

Після Абу-Дабі – до Путіна і Зеленського: що задумали посланці Трампа

17:35

Німецький вулкан може вплинути на всю Європу: які країни під загрозою

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти