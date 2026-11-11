Дрони атакували один із найбільших портів РФ на Балтиці: пожежу видно з Естонії

Губернатор Ленінградської області повідомив про 150 збитих за ніч дронів, а в Усть-Лузі сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції.

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Усть-Луга знову горить: супутники NASA фіксують кілька осередків пожежі в порту / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Astra

Коротко:

Дрони атакували портову зону Усть-Луги в Ленінградській області

Губернатор заявив про 150 збитих над регіоном БПЛА

Супутники NASA FIRMS фіксують кілька осередків пожежі в порту

Усть-Луга - один із ключових нафтоекспортних вузлів Росії

У ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Це один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтиці. У портовій зоні спалахнула пожежа, троє працівників отримали травми. Крім того, в Усть-Лузі аварійно відключилася трансформаторна підстанція, повідомляє Astra.

Вранці губернатор Олександр Дрозденко підбив підсумки ночі та назвав об’єкт, на який було спрямовано удар.

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"За попередніми даними, за ніч над Ленінградською областю було збито 150 БПЛА противника. Метою атаки була портова зона Усть-Луга в Кінгісеппському районі. У результаті влучання кількох БПЛА сталося загоряння, постраждали троє працівників, загрози життю немає", - повідомив Дрозденко.

Після відбиття нальоту було знято обмеження в петербурзькому аеропорту Пулково. Перші дані про наслідки губернатор оприлюднив ще вночі, коли ППО продовжувала роботу, а кількість знищених над областю дронів становила 146.

"Попередньо, внаслідок атаки БПЛА, зафіксовано влучання в портовій зоні Усть-Луга, сталося загоряння, необхідні сили та засоби приступили до гасіння. Також сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції в Усть-Лузі. Подальша інформація уточнюється", - заявив Дрозденко.

Масштаб пожежі підтверджують супутникові дані. Система NASA FIRMS, яка відстежує температурні аномалії, на знімках за 11 листопада зафіксувала в порту свіжий тепловий слід, причому датчики вказують одразу на кілька великих осередків.

В Усть-Лузі видно кілька осередків пожежі

Моніторинговий канал Exilenova+ також повідомляє, що сервіс NASA FIRMS фіксує осередки пожежі в порту Усть-Луга та в акваторії.

"Ймовірно, горять також танкери", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в Усть-Лузі / Exilenova+

Монітори також зазначають, що пожежу в порту Усть-Луга видно з Естонії.

Пожежа в порту видно з Естонії / Exilenova+

Дивіться відео пожежі з Кінгісеппського району за посиланням.

Ключовий експортний вузол на Балтиці

Усть-Луга розташована у Фінській затоці, приблизно за 100–150 км від Санкт-Петербурга, і працює з 2001 року. Термінали порту перевантажують нафту та нафтопродукти, вугілля, сірку, мінеральні добрива, газовий конденсат, СПГ та контейнерні вантажі. Об’єкт має стратегічне значення для економіки РФ та її військово-промислового комплексу.

Порт відвантажує близько 700 тис. барелів нафти на добу, а також нафту, мазут і вакуумний газойль. Експорт нафтопродуктів через Усть-Лугу у 2025 році перевищив 32,8 млн тонн.

Порт атакують не вперше

14 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження комплексу "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області. Там зафіксували пожежу, а за попередніми даними, було уражено дві переробні установки. Комплекс спеціалізується на фракціонуванні та переробці стабільного газового конденсату, його потужність сягає майже 8 млн тонн сировини на рік.

1 вересня Дрозденко знову повідомляв про пошкодження та загоряння в портовій зоні після атаки БПЛА. Пізніше він заявив, що вогонь ліквідовано, а постраждалих немає. Ще раніше, наприкінці березня, дрони кілька разів за тиждень завдавали ударів по Усть-Лузі. За даними "Мілітарного", під час удару 27 березня було знищено щонайменше один нафтоналивний причал, ще один зазнав пошкоджень.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 листопада в Новгородській області країни-агресора РФ пролунала серія вибухів. Ймовірною ціллю атаки міг стати 123-й авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса, який ремонтує та модернізує військово-транспортну авіацію Росії, зокрема літаки Іл-76 та Іл-78.

9 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод "Кіришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у місті Кіриші Ленінградської області - один із найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки близько 20 млн тонн нафти на рік. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ.

Також у ніч на 7 листопада в країні-агресорі РФ під удар дронів потрапив стратегічний об’єкт - у Саратові спалахнув нафтопереробний завод "Роснафти". Над містом видно стовпи чорного диму.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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