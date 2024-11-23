"Генерали повинні бути в окопах": Зеленський - про зміни управління в ЗСУ

Головне із заяви Зеленського:
- У війську потрібно зменшити бюрократію
- Потрібно скоротити відстань між генералами та солдатами
В Україні зміняться підходи до управління в ЗСУ. Планується зменшити бюрократії у війську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, повідомляє Суспільне.
Зеленський наполягає на тому, що українські генерали повинні бути в окопах та особисто бачити солдатів. Це головне завдання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.
До того ж нині найважливішим є моральний стан військових.
"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — додав президент.
План стійкості Зеленського - головні новини
Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.
Петро Олещук пояснив витівку Зеленського та розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.
За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.
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