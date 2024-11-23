"Генерали повинні бути в окопах": Зеленський - про зміни управління в ЗСУ

В Україні хочуть зменшити бюрократію у війську та підвищити моральний стан військових.

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Зеленський заявив, що генерали повинні бути в окопах / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Головне із заяви Зеленського:

У війську потрібно зменшити бюрократію

Потрібно скоротити відстань між генералами та солдатами

В Україні зміняться підходи до управління в ЗСУ. Планується зменшити бюрократії у війську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, повідомляє Суспільне.

Зеленський наполягає на тому, що українські генерали повинні бути в окопах та особисто бачити солдатів. Це головне завдання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.

До того ж нині найважливішим є моральний стан військових.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — додав президент.

План стійкості Зеленського - головні новини

Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.

Що відомо про План стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред

Петро Олещук пояснив витівку Зеленського та розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.

За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.

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