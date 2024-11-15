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РФ збільшила атаки Шахедами після перемоги Трампа: чого добивається Путін

Ангеліна Підвисоцька
15 листопада 2024, 00:40
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Кремль намагається підвищити ставки у війні, постійно атакуючи Україну великою кількість ударних дронів.
Путин, шахед, Трамп
РФ збільшила інтенсивність атак Шахедами після перемоги Трампа / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, facebook.com/DonaldTrump, скріншот з відео

Російські окупанти ледь не щодня атакують Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Кількість та інтенсивність цих атак збільшилась на 44% за тиждень після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це повідомляє ABC News.

За тиждень після перемоги Трампа РФ запустила 641 "Шахед" - у середньому понад 91 дрон на день.

"У найближчі кілька місяців до 20 січня ми очікуємо значного збільшення кількості запусків у бік України", - сказав ексофіцер СБУ Іван Ступак.

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Зазначається, що у серпні ворог застосував 818 "Шахедів", у вересні - 1410, а вже у жовтні - 2072. Кремль хоче завдати Україні якомога більшої шкоди перед тим, як у адміністрації США відбудуться зміни. Таким чином РФ підвищує ставки, намагаючись поставити Київ у максимально складну ситуацію.

"В обох сторін є двомісячне вікно для маневру, перш ніж Трамп повернеться до Білого дому, пообіцявши під час кампанії закінчити війну "за 24 години", змусивши Київ і Москву сісти за стіл переговорів", - йдеться у матеріалі.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Ввечері 10 листопада повідомлялося, що РФ атакувала Україну балістикою і КАБами – у двох містах пролунали вибухи. Російські окупанти атакували Запоріжжя та Дніпро.

Вранці 11 листопада стало відомо, що РФ завдала авіаударів по Запоріжжю – є загиблий, серед постраждалих – діти. Унаслідок атаки постраждали три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років. Загалом поранено 21 людину.

Також стало відомо, що в ніч на 11 листопада РФ атакувала дронами Миколаїв, загинули 5 осіб. Під удар потрапив приватний одноповерховий будинок і чотириповерхівка. Сталося руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на 4 і 3 поверхах чотириповерхового будинку.

Після цього стало відомо, що у багатьох областях України зникло світло. В понеділок, 11 листопада, в частині України запровадили екстрені відключення світла у зв’язку з загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях.

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