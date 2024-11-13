У НАТО назвали умову введення військ в Україну і пригрозили 'викинути' росіян

Раніше західні лідери вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля, каже Роб Бауер.

https://glavred.net/ukraine/v-nato-nazvali-uslovie-vvoda-voysk-v-ukrainu-i-prigrozili-vykinut-rossiyan-10613972.html Посилання скопійоване

У НАТО прокоментували ймовірність відправки військ в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Основне:

НАТО не вводить війська в Україну через ядерну зброю РФ

Через страхи рішення Заходу щодо України ухвалювалися довго

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прокоментував питання ймовірності розширення допомоги Україні з перекиданням військ західних союзників на фронт.

"Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми б уже були в Україні, щоб викинути їх звідти. Але в них ядерна зброя. Тому це не те саме, що Афганістан", - підкреслив він під час дискусії Празького оборонного саміту, організованого Міжнародним інститутом стратегічних досліджень.

відео дня

За його словами, на початку лідери справді вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля.

/ Инфографика: Главред

"Воювати в Афганістані - це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У "Талібану" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знову ж таки, я не кажу, що це "неможливо". Однак ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?", - зазначив адмірал.

Бауер додав, що тепер, коли Україна вже отримала майже весь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювали так довго.

"Завжди легко озиратися і говорити, що ті страхи були дурістю. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова...", - резюмував він.

Загроза зіткнення РФ із НАТО - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося, що у Росії немає шансів у війні з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, у конвенційній війні російським окупантам нічого надати Альянсу.

Нагадаємо, у НАТО прогнозують, що Росія може воювати ще 3-4 роки, написали журналісти Голос Америки з посиланням на свої джерела. Очікується, що росіяни відчують наслідки тиску на економіку лише з часом.

Як повідомляв Главред, у НАТО не бачать підготовки Росії до війни з країнами Альянсу: генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що окупанти не можуть проводити настільки масштабних операцій доти, доки вони ведуть війну проти України.

Інші новини:

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред