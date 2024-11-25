РФ атакувала Київ дронами: у двох районах зафіксували падіння уламків

Коротко:
- РФ атакувала Київ дронами
- У КМВА розповіли про наслідки ворожого удару
У ніч на 25 листопада країна-агресор РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.
Як спочатку повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у Дніпровському районі столиці сталося загоряння вікна балкона на дев'ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Інформація про постраждалих з'ясовується.
"Після опрацювання даних інформація про загоряння балкона в багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.
На іншій локації уламки пробили автомобілі, попередньо пожеж і постраждалих немає.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Повітряні атаки РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, у неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ і Київську область безпілотниками. У столиці та області місцеві жителі чули вибухи.
За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 73 безпілотники.
У ніч на 20 листопада Росія випустила по Україні 122 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники невстановленого типу з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Крім того, повідомлялося, що Росія може завдати ракетного удару по Верховній Раді України найближчими днями. Засідання Ради, яке було заплановано на 22 листопада, скасували.
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