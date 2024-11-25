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РФ атакувала Київ дронами: у двох районах зафіксували падіння уламків

Анна Ярославська
25 листопада 2024, 06:48
2404
У Дарницькому районі уламки ворожого дрона впали на приватну забудову.
Дрони, ППО
Дрони збивали сили ППО / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • РФ атакувала Київ дронами
  • У КМВА розповіли про наслідки ворожого удару

У ніч на 25 листопада країна-агресор РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Як спочатку повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у Дніпровському районі столиці сталося загоряння вікна балкона на дев'ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Інформація про постраждалих з'ясовується.

відео дня

"Після опрацювання даних інформація про загоряння балкона в багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

На іншій локації уламки пробили автомобілі, попередньо пожеж і постраждалих немає.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Повітряні атаки РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ і Київську область безпілотниками. У столиці та області місцеві жителі чули вибухи.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 73 безпілотники.

РФ атакувала Київ дронами: у двох районах зафіксували падіння уламків
​Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 20 листопада Росія випустила по Україні 122 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники невстановленого типу з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Крім того, повідомлялося, що Росія може завдати ракетного удару по Верховній Раді України найближчими днями. Засідання Ради, яке було заплановано на 22 листопада, скасували.

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