Трамп передумає: заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни - Reuters

Якщо Європа продемонструє готовність виділити значні кошти для підтримки України, це може змусити Трампа переглянути свої плани.

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Економічна підтримка Європи також може стати сигналом для Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключові тези:

Європа може змусити Трампа переглянути свої плани щодо України

Військову допомогу Києву можна оплачувати за рахунок заморожених російських активів

Економічна підтримка України Європою може допомогти змінити думку обраного президента США Дональда Трампа про війну і надіслати сильний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Як пише Reuters, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні.

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Тоді Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про вигідні умови припинення конфлікту.

Ця перспектива викликає занепокоєння не лише в України, а й у Європейського Союзу та Великої Британії. Угода, яка послабить позиції Києва, може поставити під загрозу безпеку всієї Європи.

Проте, на думку аналітиків, якщо Європа продемонструє готовність виділити значні кошти для підтримки України, це може змусити Трампа переглянути свої плани.

Економічна підтримка Європи також може стати сигналом для Путіна, що Захід готовий продовжувати війну на виснаження, а Україна здатна утримувати лінію фронту, незважаючи на затяжний конфлікт.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Журналісти зазначають, що одним із можливих варіантів фінансування є використання заморожених російських активів. Однак такі дії стикаються з юридичними та політичними перешкодами. Зокрема, країни ЄС побоюються, що конфіскація може порушити міжнародне право і послабити довіру до євро.

Альтернативою може стати надання Україні репараційного кредиту, за якого Київ закладе свої вимоги до Росії про відшкодування збитків. Якщо Москва відмовиться платити, ці вимоги перейдуть до країн G7, які потім зможуть компенсувати їх за рахунок заморожених активів.

Експерти зазначають, що такий підхід забезпечив би довгострокову підтримку України, зміцнив би західну оборонну промисловість і дав би Трампу можливість продемонструвати свій підхід до зовнішньої політики під гаслом "мир через силу". Однак для реалізації цього плану потрібна згода всіх сторін і значні зусилля з його координації.

Мирний план Трампа - останні новини

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як розпочне роботу в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

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Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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