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Військові РФ окупували два населені пункти і перепливли Оскол - DeepState

Анна Ярославська
25 листопада 2024, 07:53
588
У окупантів є просування біля дев'яти населених пунктів.
ЗСУ, карта Deep State
У Deep State оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Коротко:

  • Військові РФ окупували два населені пункти
  • Окупанти на човнах перепливли Оскол і закріпилися на західному березі

Армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів.

Про це в ніч на 25 листопада повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

відео дня

Зокрема, в окупантів є просування біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

Катеринівка на карті
Катеринівка на карті / deepstatemap
Юр'ївка на карті
Юр'ївка на карті / deepstatemap

Також аналітики повідомили, що російські військові здійснили висадку через річку Оскіл на південь від Новомлинська в Куп'янському районі Харківської області.

"Ворог здійснив доволі неочікувану операцію - на човнах із Дворічного перепливли Оскол і закріпилися на західному березі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото.

"Противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Такі події несуть активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо мешканцям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - додали на каналі.

Карта deepstatemap
Карта deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

23 листопада в DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Курахівському напрямку Донецької області. Зокрема, загарбники мали просування біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.

Главред писав, що окупаційні війська Росії не тільки нарощують чисельність, а й створюють нові бригади.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що навесні російська окупаційна армія розпочала наступальні операції з метою захоплення Покровська Донецької області. Згодом Кремль вирішив змінити підхід до військової кампанії на Донбасі. Експерти вважають, що Росії довелося відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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