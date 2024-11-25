Військові РФ окупували два населені пункти і перепливли Оскол - DeepState

Коротко:
- Військові РФ окупували два населені пункти
- Окупанти на човнах перепливли Оскол і закріпилися на західному березі
Армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів.
Про це в ніч на 25 листопада повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.
Зокрема, в окупантів є просування біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.
Також аналітики повідомили, що російські військові здійснили висадку через річку Оскіл на південь від Новомлинська в Куп'янському районі Харківської області.
"Ворог здійснив доволі неочікувану операцію - на човнах із Дворічного перепливли Оскол і закріпилися на західному березі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото.
"Противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Такі події несуть активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо мешканцям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - додали на каналі.
Ситуація на фронті - останні новини
23 листопада в DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Курахівському напрямку Донецької області. Зокрема, загарбники мали просування біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.
Главред писав, що окупаційні війська Росії не тільки нарощують чисельність, а й створюють нові бригади.
Аналітики Інституту вивчення війни писали, що навесні російська окупаційна армія розпочала наступальні операції з метою захоплення Покровська Донецької області. Згодом Кремль вирішив змінити підхід до військової кампанії на Донбасі. Експерти вважають, що Росії довелося відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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