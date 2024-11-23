Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області.

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Окупанти готують новий наступ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

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Танкісти з Бурятії готуються до наступу

В рядах російських окупантів та бурятів спостерігаються втрати через внутрішні конфлікти

У Донецькій області РФ зібрала танкістів із Бурятії, які готуються, ймовірно, до наступу. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram-каналі.

Агент з-поміж військовослужбовців 218 танкового полку ЗС Росії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області.

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Партизани відстежили, що на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки. За словами агента, це танкісти з Бурятії, які готуються до наступу.

Партизани додають, що невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань і принижень росіян усередині підрозділів.

"Відомо про три "200-і" не бойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими й бурятами.", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео, як партизани розвідали базу РФ в Донецькій області

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомляв, що ворог має всі можливості та резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янська-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною. За його словами, Кремль дав наказ завершити наступ до Нового року, проте не все пішло в планах ворога по маслу.

Як писав Главред з посиланням на президента України Володимира Зеленського, на сході ситуація дійсно складна. За словами глави держави, є повільний, однак пресинг і просування росіян. З різних причин: наповнення наших бригад людьми, підготовленими навчаннями, наповнення і комплектація бригад зброєю.

Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади на позивний "Гусь" назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку. За його словами, ворог практично припинив до останнього часу використання броні на передньому краї й став масово застосовувати піхоту, адже броня просто не доїжджала до точки висадки.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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