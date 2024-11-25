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У російській Калузі "вибухова" ніч: БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун"

Руслана Заклінська
25 листопада 2024, 08:13
355
У Калузькій області РФ дрони могли вразили дві важливі цілі.
У російській Калузі 'вибухова' ніч: БпЛА атакували нафтобазу та завод 'Тайфун'
БпЛА атакували завод "Тайфун" у Калузі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Безпілотники вразили завод "Тайфун" і нафтобазу "Калуганафтопродукт"

  • "Тайфун" – важливий об'єкт російського ВПК

    відео дня

У ніч на понеділок, 25 листопада, в російському місті Калуга БпЛА атакували завод "Тайфун", який є одним із ключових підприємств ворожого військово-промислового комплексу (ВПК). Під атаку потрапила й нафтобаза "Калуганафтопродукт". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Гарно горить в Калузі дещо промислове", - зазначив він.

Згодом Коваленко уточнив, що безпілотники уразили завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. За його словами, "Тайфун" має п'ять основних напрямків діяльності.

На заводі росіяни створюють системи зв’язку, обладнання для радіоелектронної розвідки та радіолокаційних систем. Також підприємство виробляє компоненти для систем спостереження й наведення, які встановлюються на бойову техніку.

Коваленко додав, що на "Тайфуні" виготовляють компоненти для ракетних і авіаційних систем. Якщо точніше, то на заводі творюють деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, ракетних комплексів і авіаційної техніки.

Крім цього, російське підприємство займається технічним обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що вже перебуває на озброєнні збройних сил РФ. Виробництво електронних модулів і спеціалізованого обладнання для інтеграції різних військових систем також є одним із напрямів роботи "Тайфуну".

Дивіться відео масштабної пожежі у Калузі:

Водночас внаслідок атаки БпЛА сталося займання на нафтобазі "Калуганафтопродукт". За офіційними даними місцевої влади, причиною стало падіння "уламків" безпілотника.

Натомість українські аналітики повідомляють, що в об'єкт влучили два дрони, спричинивши масштабну пожежу. На опублікованих відео очевидців видно, як полум’я охопило, ймовірно, один із резервуарів для зберігання пального.

Варто зазначити, що нафтобаза "Калуганафтопродукт" розташована за понад 300 кілометрів від кордону Росії з Україною.

Удари по РФ - останні новини

Нагадаємо, ввечері 23 листопада в Курській області РФ пролунали вибухи, У регіоні оголосили повітряну тривогу через атаку БпЛА та ракет. Місцеві повідомляли про потужні вибухи та "прильоти".

Згодом Генштаб підтвердив, що ЗСУ завдали удару по позиціях російської армії в Курській області. Уражено зенітно-ракетний дивізіон 1490 полку РФ та радіолокаційну станцію комплексу "С-400".

Як повідомляв Главред, Україна може завдати наступного удару західними ракетами по об'єктах у Ростовській області РФ. За даними The Wall Street Journal. Серед потенційних цілей – аеродроми, склади боєприпасів і штаби, які перебувають у радіусі дії ракет ATACMS та Storm Shadow.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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