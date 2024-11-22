Сувора зима і морози: кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні

Погода в Україні взимку 2025 року буде з морозами. Різкого потепління не варто чекати. Як розповіла кліматолог Євгенія Засядько в інтерв'ю для Главреда, у футболках ходити ми точно не будемо.
"Насправді за даними вчених нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше -15 градусів. Залишатимуться міні-сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли, коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь, літо і весна з більш чіткими розподілами температури", - каже кліматолог.
Якою буде зима 2025 року в Україні - прогноз
"Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити - ні, цього не буде. Зима залишатиметься, цього року вона теж буде. Наскільки саме вона буде холодною, зараз сказати важко. Насправді, порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. В умовах війни нам це тільки допомагає, тому що ми використовуємо менше ресурсів, нам потрібно менше електроенергії на опалення. І Євросоюзу теж легше, оскільки вони можуть швидше відмовитися від російського газу", - додала кліматолог.відео дня
Погода в Україні на листопад - останні новини
Раніше повідомлялося, що вдарить сильний мороз - стало відомо, в яких областях знизиться температура і буде сніг. Україну накриють опади у вигляді снігу та дощу, а також налетить сильний вітер. Температура повітря ще більше опуститься в мінуси.
Також раніше повідомлялося, що буде потужна хуртовина, снігопади та вітер - на Україну налетить штормова погода. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки.
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Хто така Євгенія Засядько?
Євгенія Засядько - експертка з питань кліматичної політики, з досвідом роти в темі понад 6 років, і в темі захисту довкілля понад 10. Голова правління Грінпіс-Україна та членкиня ГО "Екодія"
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