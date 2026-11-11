"Маленька біла труна": чоловік Федишин назвав лікарів, причетних до втрати доньки

Віталій Човник розповів про результати перевірки Міністерства охорони здоров’я та згадав про втрату доньки.

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Ірина Федишин втратила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Човник, Ірина Федишин

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з Іриною Федишин та її ненародженою донькою

Які порушення виявила перевірка МОЗ у роботі медиків

Продюсер Віталій Човник, чоловік популярної української співачки Ірини Федишин, вперше детально висловився після трагедії, що спіткала їхню родину. Майже через місяць після того, що сталося, він опублікував емоційне звернення в Instagram, у якому розповів про втрату ненародженої доньки Вероніки та порушення в роботі медиків, через які життя його дружини також опинилося під загрозою.

Віталій згадав ту фатальну ніч біля дверей операційної, коли лікарі намагалися врятувати співачку. За його словами, це було найвідчайдушніше благання в його житті: після повідомлення про смерть доньки він боявся втратити ще й кохану дружину.

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"Тому що я вже знав, що ми втратили нашу доньку. І тепер боявся втратити ще й дружину. Мою Ірину. Маму наших двох синів. Жінку, яку я люблю найбільше", - зізнався Човник.

Віталій Човник про трагедію Ірини Федишин / фото: instagram.com, Віталій Човник

Продюсер також розповів про порушення, яких, за його словами, припустилися медики лікарні Святої Анни у Львові. Він стверджує, що лікарка Христина Мельник, під наглядом якої перебувала Ірина, не відреагувала на тривалі скарги співачки на болі в животі та переклала відповідальність на акушера-гінеколога Ольгу Коваль.

За словами Віталія, остання приїхала на виклик додому без необхідного обладнання, не перевірила серцебиття дитини та не виміряла тиск, запевнивши, що критичних проблем немає. Коли ж почалися ускладнення, часу на їх запобігання, як стверджує продюсер, вже не залишалося.

Віталій Човник про втрату доньки / фото: instagram.com, Віталій Човник

"Я пам’ятаю маленьку білу труну… як я тримався за неї руками й плакав… сильно плакав. Так, як, мабуть, ніколи не плакав у своєму житті. Моя Вероніка. Я так мріяв бути її татом... а стояв біля маленької труни й прощався з нею", - з болем написав Віталій.

Після звернення родини до Міністерства охорони здоров’я України в лікарні відбулася позапланова перевірка комісії Міністерства охорони здоров’я. Фахівці зафіксували сім ключових порушень у роботі медичного закладу. Серед них - несвоєчасна діагностика відшарування плаценти, істотна затримка з проведенням УЗД, неправильна тактика переливання крові та порушення у веденні медичної документації.

Віталій Човник - як Ірина Федишин втратила дитину / фото: instagram.com, Віталій Човник

У МОЗ підтвердили, що медична допомога, надана співачці, не відповідала затвердженим стандартам і протоколам.

Ірина Федишин вижила завдяки екстреній допомозі хірурга. Однак подружжя досі переживає втрату доньки та домагається притягнення медиків до відповідальності за виявлені порушення.

Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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