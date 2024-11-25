Без світла доведеться сидіти довше: графіки вимкнення світла на 26 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.

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Графік вимкнення світла на 26 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Коли будуть діяти графіки вимкнення світла

Для скількох черг одночасно вимикатимуть світло 26 листопада

В Україні 26 листопада будуть вимикати світло з обіду і до вечора. Водночас графіки вимкнення світла будуть не жорсткими. Про це йдеться в Telegram-каналі Укренерго.

Графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

ДТЕК опублікувало графіки вимкнення світла на 26 листопада для Києва, а також Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Слід зазначити, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом дня. До того ж енергетики радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів після увімкнення світла за графіком.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що для повного відновлення енергосистеми України після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів.

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