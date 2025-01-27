'Прогноз' Буданова та гра Трампа з Путіним: головні новини України (дайджест)

Новини України 27 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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оловні новини України станом на 22:00 27 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФ

У ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

Інформації про жертв і постраждалих поки що немає.

відео дня

Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині

У ніч на 27 січня в Івано-Франківській області прогриміла серія вибухів. Під удар російської окупаційної армії потрапила критична інфраструктура регіону. Унаслідок атаки спалахнула пожежа.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram, серія вибухів пролунала на Прикарпатті.

Армія РФ запустила по Україні понад 100 дронів: скільки збили сили ППО

У ніч на 27 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 104 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Було збито 57 дронів, 39 БПЛА не досягли цілі та були локаційно втрачені.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"У них не залишиться прибутку": Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати

У російського диктатора Володимира Путіна поки що вистачає фінансів на те, щоб продовжувати вести війну проти України. Проте якщо світові ціну на нафту знизяться, країна-агресорка залишиться без прибутку і її можливості воювати знизяться.

Такі можливі наслідки пов'язані з тим, що вартість видобутку російської нафти обходиться надзвичайно дорого. Таку думку висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, пише OBOZ.UA.

Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

Протягом тижня президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін обмінюються заявами та натяками, що для завершення війни в Україні необхідна їхня зустріч. Водночас на роль України в цьому процесі не надто зважають. Про це пише The New York Times.

Майбутнє під загрозою: Буданов назвав крайній термін для початку переговорів з РФ - ЗМІ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори про припинення війни, то майбутнє існування України може опинитися під великою загрозою.

Як пише Українська правда, у Верховній Раді нещодавно провели закриту зустріч. Керівництво парламенту і фракцій запросило представників командування Сил оборони України, щоб отримати реальну картину ситуації на фронті.

ЗСУ прорвались вперед в Курській області: в ISW заявили про потужні контратаки

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили нещодавно незначно просунулися в Курській області на тлі продовження боїв на українському виступі 26 січня.

Фахівці ISW зауважують, що геолокаційні кадри за 26 січня, показують, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися в центрі Погребків, що на північ від Суджі, а також в лісистій місцевості на північний захід від Косиці. Окрім того, так звані російські мілблогери стверджували, що українські сили проводили контратаки під Погребками.

Армія РФ готується до захоплення Торецька: аналітики розкрили цинічний план РФ

У звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни заявили, що найближчими днями російські окупанти на Донбасі готуються захопити Торецьк.

"Передислокація елементів Східного військового округу РФ для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля ворога щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки", - зазначають аналітики ISW.

Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах: ЗМІ з'ясували деталі

Президент США Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні навесні на умовах, які будуть вигідні Україні. Про це 26 січня повідомило видання The Independent із посиланням на обізнані джерела.

Зеленський прибув до Польщі: яка причина та програма візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-й річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц. Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише Укрінформ.

Ціни тарифів lifecell в лютому значно зростуть: кого не торкнуться зміни

Вже з 5 лютого по 20 березня 2025 року компанія lifecell впроваджує поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Так, lifecell у лютому-березні підвищить вартість тарифів у середньому на 34%. Такою інформацією поділилася пресслужба оператора у коментарі для dev.ua.

Європа готується до переговорів з Україною: у Reuters дали прогнози на транзит газу

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу в Європу і включить у ці переговори Угорщину і Словаччину.

Заява була зачитана послам ЄС вранці 27 січня перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій буде обговорено продовження санкцій щодо Росії, які повинні продовжуватися кожні шість місяців, йдеться у матеріалі Reuters.

Вдарить +17: коли в Україні буде пік найвищої температури – синоптикиня назвала дату

Погода в Україні у найближчі дні буде дуже теплою, очікується пік тепла. Найвищі температури у вівторок і середу, 28 і 29 січня, будуть спостерігатися у західних областях, на півдні та подекуди у центральних областях.

Температура у наступні два дні в деяких регіонах буде досягати навіть +17 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

ЗСУ відійшли від Великої Новосілки: бійці стримують наступ РФ на околицях

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки.

В ефірі телемарафону Трегубов повідомив, що українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Їх було виведено задля уникнення оточення.

Буданов не говорив про "загрозу існування України": ГУР прояснило ситуацію

Заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Для українців запровадять накопичувальну пенсію: куди йтимуть кошти

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що вже цього року може бути ухвалено рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів", - заявила Жолнович.

Новий президент США Дональд Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво. У своїх останніх заявах він пригрозив посиленням санкцій та застосуванням важелів у нафтовій галузі, що може серйозно вдарити по економіці РФ. Такі рішучі дії спрямовані на те, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і шукати шляхи до мирного врегулювання війни в Україні.

Главред зібрав головне, що варто знати про погрози Трампа щодо Росії.

Військові КНДР бояться потрапити у полон: у Sky News розкрили жорстку тактику

Війська КНДР, які перебувають у країні-агресорці Росії, демонструють очевидну необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії.

Як пише видання Sky News, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали серйозних втрат.

П'яне ДТП і 4 постраждалих: голову РДА оштрафували всього на 34 тис. грн - суд

За скоєння ДТП на підпитку Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

Стало відомо, що угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими подано у ході судового розгляду. В результаті посадовця оштрафували на 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, але машину повернули.

ЗСУ може втратити південь Донецької області: які населені пункти під загрозою

Воєнний оглядач Денис Попович розповів про ситуацію у Великій Новосілці та про плани окупантів на населений пункт.

Росіяни повідомляють про захоплення Великої Новосілки, проте ЗСУ вдалося уникнути оточення.

"ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції і продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки, а раніше і Курахового, яка, до речі, не була підтверджена офіційним Генеральним штабом ЗСУ, створює загрозу для втрати півдня Донецької області. Це небезпечно і створює передумови для наступу в бік Запоріжжя, якщо ворог має для цього відповідні ресурси", - заявив військовий оглядач Попович в ефірі телеканалу Еспресо.

"Все вирішує одна людина": Залужний назвав причину зміни ситуації на фронті

Напад на Україну у 2022 році може стати для російського диктатора Володимира Путіна таким самим фатальним рішенням, як напад на СРСР для лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Однак, затримка демократичних країн із наданням допомоги Україні негативно вплинула на ситуацію на фронті. Про це написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці для видання Українська правда.

Залужний наголосив, що війна триває, і результат її залежить від перемоги або поразки. У зв’язку з цим він закликав демократичний світ об’єднатися у боротьбі проти "людожерського диктатора".

Із зарплат щомісяця будуть відраховувати 9%: що відомо про накопичувальну пенсію

Щомісяця із зарплат українців буде відраховуватись 9%. Це буде відбуватися у рамках пенсійної реформи, яка передбачає введення накопичувальної пенсії. Про це під час пресконференції заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Як зазначається, у майбутньому українці зможуть отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. При цьому люди за власним бажанням зможуть відраховувати на накопичувальну пенсію більший відсоток від зарплати.

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Погода в Україні 28 січня буде дуже теплою, але скоро прийде похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла. 28-29 січня у західних, південних та центральних областях температура повітря підвищиться до +17 градусів. Опадів у ці дні не очікується.

Україна не повинна була віддавати свою ядерну зброю згідно з Будапештським меморандумом для того, щоб не отримати війну на своїй території в майбутньому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

За словами Зеленського, під час переговорів із Дональдом Трампом він пояснив свою позицію щодо Будапештського меморандуму.

У разі захоплення країною-агресором Києва на початку повномасштабного вторгнення, Україна програла б війну, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечилії Салі для газети Il Foglio, опублікованому в YouTube.

"З окупацією Києва, якби вона відбулася, тотальна окупація нашої столиці, безумовно ми б програли Україну", - зазначив глава держави.

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