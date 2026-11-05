Зеленський назвав країни, які можуть врятувати українську енергосистему від блекауту

Президент закликав партнерів сприяти прямим контактам із виробниками, бо Україні потрібне обладнання, сумісне з енергомережею.

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Кожна електростанція України пошкоджена: Зеленський назвав країни, які можуть допомогти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Усі електростанції України пошкоджені російськими атаками

Україні терміново потрібні трансформатори, кабелі та генератори

Київ просить прямих контактів з іноземними виробниками

Кожна електростанція в Україні зазнала пошкоджень унаслідок атак країни-агресорки Росії, тому державі терміново потрібні трансформатори, силові кабелі та генератори. Трансформатори Київ розраховує отримати з Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, електрокабелі – з Чилі, а генератори й кабелі для електрообладнання – з Іспанії. Про це під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту в Мадриді, присвяченій Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, енергетики працюють цілодобово, усуваючи пошкодження та відновлюючи електропостачання. Саме завдяки їм Росії не вдається занурити Україну в повний блекаут.

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"Нам терміново потрібне обладнання, ще більше обладнання, а також трансформатори, силові кабелі, сучасне електронне обладнання та різні генератори – як дизельні, так і газові. І ми знаємо, що компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть у цьому допомогти, можуть надати підтримку", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що обладнання має бути сумісним з українською енергомережею, а надійти – якнайшвидше. Він попросив учасників саміту сприяти налагодженню прямих зв'язків з компаніями та виробниками їхніх країн.

Яке обладнання і з яких країн потрібне Україні

Президент перелічив конкретні запити до держав Іберо-американського простору:

трансформатори – з Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії;

– з Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії; електрокабелі – з Чилі;

– з Чилі; кабелі для електрообладнання та генератори – з Іспанії.

"Тому нам потрібна якомога ширша міжнародна співпраця, щоб продовжувати відбудовувати та ремонтувати нашу енергетичну систему", – наголосив президент.

Прилади, які варто вимикати на ніч для економії електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема України нові удари взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду пояснив, чому саме трансформатори – найскладніше для відновлення обладнання.

"Якщо відбувся удар по високовольтній підстанції, де встановлено трансформаторне обладнання, яке коштує багато мільйонів доларів, важить сотні тонн, виробляється рік, а потім ще пів року доставляється, - це одна ситуація", – зазначив експерт.

Водночас, за його словами, енергетики заздалегідь готуються до атак і повертаються до роботи одразу після тривоги.

"Наскільки це можливо, наші об'єкти мають захист, резервування обладнання, там є люди, які працюють. Щойно після обстрілу закінчується тривога, вони виходять і починають відновлення", – пояснив Харченко.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар у розмові з Главредом не очікує, що Росія відмовиться від ударів, тож ремонти стануть постійною роботою.

"Вони завдаватимуть ударів, а ми ремонтуватимемо й відновлюватимемо пошкоджене обладнання. Звичайно, зараз ситуація значно складніша, ніж раніше. Передусім через появу нового покоління ударних засобів – дронів із реактивними двигунами", – сказав експерт.

Утім Гончар звернув увагу, що ключові вузли енергосистеми мають додатковий захист.

"Ключові електропідстанції України захищені. На них створено інженерний захист другого рівня, який здатний витримувати удари дронів і навіть крилатих ракет", – наголосив він.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці України – новини

Як повідомляв Главред, 4 листопада Зеленський провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів і відновлення електропостачання. Президент заявив, що через повторні атаки ремонти тривають довше, однак резерви необхідного обладнання сформовані. За його словами, з партнерами вже є домовленості про нові пакети енергетичної підтримки.

Напередодні глава держави розповідав про масштаби російського терору. Лише за тиждень Росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 керованих авіабомб і 44 ракети різних типів. Під ударами опинялися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі.

Окремо Зеленський порушував питання протидії російським балістичним ракетам. В інтерв'ю PBS NewsHour він заявив, що Україна досі не має повного доступу до системи Starshield. Ця американська супутникова система могла б допомогти блокувати запуски балістики.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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