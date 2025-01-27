Ціни тарифів lifecell в лютому значно зростуть: кого не торкнуться зміни

Компанія вимушена переглянути умови деяких пропозицій для абонентів.

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lifecell змінює тарифи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, hvylya.net

Головні відповіді на запитання:

Як зміняться умови тарифів lifecell

Хто з абонентів lifecell відчує зміни з 5 лютого 2025 року

Які тарифи lifecell зникнуть до 20 березня 2025 року

Вже з 5 лютого по 20 березня 2025 року компанія lifecell впроваджує поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Так, lifecell у лютому-березні підвищить вартість тарифів у середньому на 34%. Такою інформацією поділилася пресслужба оператора у коментарі для dev.ua.

Які тарифні плани і пакети послуг lifecell зміняться з 5 лютого 2025 року?

Зокрема, з 5 лютого 2025 року будуть змінені ціна та/або наповнення 4-тижневих пакетів послуг для таких тарифних планів:

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"Смарт Лайф",

"Просто Лайф",

"Вільний Лайф",

"Потужний",

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ",

"Вільний Лайф. Регіон",

"Platinum Лайф",

"Жара Лайт 2022".

Також, із зазначеної дати підключення нових абонентів до цих тарифів стане неможливим. До 5 лютого діючі абоненти можуть безкоштовно перейти на інший доступний тарифний план після отримання SMS із відповідною інформацією.

Які тарифні плани і пакети послуг lifecell закривають?

У період із 17 лютого по 20 березня низка тарифів буде закрита. До них належать:

"Шкільний Лайф",

"Пільговий",

"Жара Лайт",

"Лайфхак",

"Platinum",

"Premium" тощо.

Повний перелік тарифів можна знайти на офіційному сайті lifecell.

Окрім цього, з 19 лютого 2025 року зміняться умови та вартість послуг у тарифних планах "Ґаджет", які охоплюють пакети "Смарт", "Планшет", "Роутер" і "Безпека".

Хто не відчує змін у тарифах lifecell?

Перегляд цін не торкнеться нових абонентів MNP, які перенесли свій номер до lifecell та скористалися акцією "сТОП-ціна". Вона дозволяє зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року. Акція викликала значний інтерес: із грудня lifecell отримав понад 17 тисяч нових абонентів. У зв’язку з цим пропозицію було продовжено до 4 лютого 2025 року.

Чому lifecell змінює тарифи?

Компанія наголошує, що продовжує інвестувати в покращення мережі.

Попри складні умови війни, оператор відновлює пошкоджене обладнання, забезпечує роботу мережі під час відключень електроенергії, зміцнює захист від кібератак і фізичних загроз, а також розробляє нові послуги для своїх клієнтів.

"Зараз компанія вимушена переглянути умови деяких пропозицій для абонентів з огляду на суттєве погіршення економічної ситуації, зокрема через зростання витрат на електроенергію, пальне, оренду, податки та інші фактори, що впливають на собівартість послуг", – зауважив мобільний оператор.

Мобільний зв'язок в Україні подорожчав - останні новини

Як повідомляв Главред, головний керуючий DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба також підтвердив, що тарифи lifecell подорожчають уже в лютом. Варто зазначити, що для нових клієнтів, які приєдналися до lifecell у грудні минулого року і перенесли свої номери, переглядати ціни не будуть.

На початку грудня також повідомлялося, що підвищує тарифи і Київстар. Мобільний оператор натомість готовий надати абонентам більше послуг і бонусів.

Не залишився в стороні і Vodafone. Як повідомили в компанії, з 18 березня мобільний оператор закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, через що абонентів переведуть на Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме дорожче.

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Що відомо про lifecell? Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів. Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.

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