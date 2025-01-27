Ціни тарифів lifecell в лютому значно зростуть: кого не торкнуться зміни

Головні відповіді на запитання:
- Як зміняться умови тарифів lifecell
- Хто з абонентів lifecell відчує зміни з 5 лютого 2025 року
- Які тарифи lifecell зникнуть до 20 березня 2025 року
Вже з 5 лютого по 20 березня 2025 року компанія lifecell впроваджує поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Так, lifecell у лютому-березні підвищить вартість тарифів у середньому на 34%. Такою інформацією поділилася пресслужба оператора у коментарі для dev.ua.
Які тарифні плани і пакети послуг lifecell зміняться з 5 лютого 2025 року?
Зокрема, з 5 лютого 2025 року будуть змінені ціна та/або наповнення 4-тижневих пакетів послуг для таких тарифних планів:
- "Смарт Лайф",
- "Просто Лайф",
- "Вільний Лайф",
- "Потужний",
- "Дзвінкий БЕЗМЕЖ",
- "Вільний Лайф. Регіон",
- "Platinum Лайф",
- "Жара Лайт 2022".
Також, із зазначеної дати підключення нових абонентів до цих тарифів стане неможливим. До 5 лютого діючі абоненти можуть безкоштовно перейти на інший доступний тарифний план після отримання SMS із відповідною інформацією.
Які тарифні плани і пакети послуг lifecell закривають?
У період із 17 лютого по 20 березня низка тарифів буде закрита. До них належать:
- "Шкільний Лайф",
- "Пільговий",
- "Жара Лайт",
- "Лайфхак",
- "Platinum",
- "Premium" тощо.
Повний перелік тарифів можна знайти на офіційному сайті lifecell.
Окрім цього, з 19 лютого 2025 року зміняться умови та вартість послуг у тарифних планах "Ґаджет", які охоплюють пакети "Смарт", "Планшет", "Роутер" і "Безпека".
Хто не відчує змін у тарифах lifecell?
Перегляд цін не торкнеться нових абонентів MNP, які перенесли свій номер до lifecell та скористалися акцією "сТОП-ціна". Вона дозволяє зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року. Акція викликала значний інтерес: із грудня lifecell отримав понад 17 тисяч нових абонентів. У зв’язку з цим пропозицію було продовжено до 4 лютого 2025 року.
Чому lifecell змінює тарифи?
Компанія наголошує, що продовжує інвестувати в покращення мережі.
Попри складні умови війни, оператор відновлює пошкоджене обладнання, забезпечує роботу мережі під час відключень електроенергії, зміцнює захист від кібератак і фізичних загроз, а також розробляє нові послуги для своїх клієнтів.
"Зараз компанія вимушена переглянути умови деяких пропозицій для абонентів з огляду на суттєве погіршення економічної ситуації, зокрема через зростання витрат на електроенергію, пальне, оренду, податки та інші фактори, що впливають на собівартість послуг", – зауважив мобільний оператор.
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Як повідомляв Главред, головний керуючий DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба також підтвердив, що тарифи lifecell подорожчають уже в лютом. Варто зазначити, що для нових клієнтів, які приєдналися до lifecell у грудні минулого року і перенесли свої номери, переглядати ціни не будуть.
На початку грудня також повідомлялося, що підвищує тарифи і Київстар. Мобільний оператор натомість готовий надати абонентам більше послуг і бонусів.
Не залишився в стороні і Vodafone. Як повідомили в компанії, з 18 березня мобільний оператор закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, через що абонентів переведуть на Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме дорожче.
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Що відомо про lifecell?
Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів.
Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.
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