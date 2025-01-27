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"Україну змусили": Зеленський зробив жорстку заяву про Будапештський меморандум

Юрій Берендій
27 січня 2025, 20:05
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Зеленський розкрив деталі переговорів із Дональдом Трампом та пояснив свою позицію щодо Будапештського меморандуму та ядерного роззброєння України.
'Україну змусили': Зеленський зробив жорстку заяву про Будапештський меморандум
Зеленський зробив заяву про ядерну зброю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Зеленський:

  • Віддавати ядерну зброю без суттєвих гарантій безпеки "тупо і безвідповідально"
  • США та Росія тиснули на Україну, щоб забрати ядерну зброю

Україна не повинна була віддавати свою ядерну зброю згідно з Будапештським меморандумом для того, щоб не отримати війну на своїй території в майбутньому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

За словами Зеленського, під час переговорів із Дональдом Трампом він пояснив свою позицію щодо Будапештського меморандуму.

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"Моя позиція, напевно, вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було чинити ні з Україною, ні з Європою", - сказав президент.

На його думку, Україна не повинна була віддавати власне ядерне озброєння.

"Америка на той час і Росія об'єднані (в прагнення забрати ядерну зброю в України - ред.) і примусили Україну віддавати ядерну зброю. То я вважаю, що це було як мінімум небезпечно поміняти (ядерну зброю - ред.) ні на що", - наголосив він.

Президент зазначив, що ядерну зброю слід було обміняти на справжні гарантії безпеки, і тоді такою гарантією було НАТО. За його словами, сьогодні це також лише НАТО. У воєнний час важливою є сильна армія, а в мирний час — членство в Альянсі.

"Тобто, якщо я міняв би ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, чим я реально можу зупинити будь-якого нападника, не зважаючи на його велич, на його територію, на його армію. А це сильна армія і блок", - підкреслив Зеленський.

За його словами міняти ядерну зброю на відсутність гарантій безпеки НАТО було "тупо, нелогічно і безвідповідально"

"На нас тоді впливали, на Україну впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити. Але треба вміти відмовляти, до речі, особливо, якщо ти знаходишся на такій посаді як президент тієї чи іншої країни", - резюмував Зеленський.

Під час розмови із Дональдом Трампом Зеленський зробив висновок, що Україні віддала ядерну зброю в обмін на війну

"І він сказав: Так я розумію, про що ви кажете", - процитував Трампа Зеленський.

'Україну змусили': Зеленський зробив жорстку заяву про Будапештський меморандум
Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розробка ядерної зброї та поступовий вступ до НАТО визнані найкращими гарантіями безпеки для України, згідно з загальнонаціональним опитуванням, проведеним на замовлення Центру "Нова Європа". Водночас оборонний союз зі США, розміщення європейських військ в Україні чи введення миротворців, ймовірно, не зможуть належним чином захистити країну.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав обговорення можливого повернення Україні ядерної зброї "безвідповідальними", висловивши обурення такими ідеями, як повідомляє Reuters.

Тим часом у виданні Daily Mail припустили, що США можуть розглянути можливість надання Україні ядерної зброї для забезпечення її безпеки. Однак, за словами радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка, головна мета України — не отримання ядерної зброї, а завершення війни та забезпечення стабільної безпеки через усунення Росії як агресора.

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Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року.

Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.

США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

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війна в Україні Володимир Зеленський Будапештський меморандум Ядерна зброя України
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