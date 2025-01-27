Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині

Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Про постраждалих інформація не надходила.

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Івано-Франківщина відбивала атаку дронів / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Коротко:

РФ атакувала Івано-Франківщину

Під удар потрапила критична інфраструктура

У ніч на 27 січня в Івано-Франківській області прогриміла серія вибухів. Під удар російської окупаційної армії потрапила критична інфраструктура регіону. Унаслідок атаки спалахнула пожежа.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram, серія вибухів пролунала на Прикарпатті.

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"Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби", - зазначила вона.

Оніщук додала, що станом на 8 годину ранку повідомлень про постраждалих не надходило.

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Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі, Сумах та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки, вікна та двері верхніх поверхів. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.

Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.

25 січня армія країни-агресора РФ завдала удару безпілотниками по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.

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