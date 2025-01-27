Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині

Коротко:
- РФ атакувала Івано-Франківщину
- Під удар потрапила критична інфраструктура
У ніч на 27 січня в Івано-Франківській області прогриміла серія вибухів. Під удар російської окупаційної армії потрапила критична інфраструктура регіону. Унаслідок атаки спалахнула пожежа.
Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram, серія вибухів пролунала на Прикарпатті.
"Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби", - зазначила вона.
Оніщук додала, що станом на 8 годину ранку повідомлень про постраждалих не надходило.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як повідомляв Главред, у ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі, Сумах та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки, вікна та двері верхніх поверхів. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.
Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.
25 січня армія країни-агресора РФ завдала удару безпілотниками по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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