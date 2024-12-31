"Росія впроваджує ноу-хау": Буданов розповів про проблеми ЗСУ на фронті

FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

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Буданов розповів про проблеми ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірсько-штурмова бригада, Вікіпедія

Основні тези Буданова:

Росіяни масово використовують дрони з кабелем

Планується пошук рішення для протидії безпілотникам РФ

Україна досі випереджає Росію в плані війни дронів. Однак зараз росіяни активно використовують FPV-дрони з кабелем, що створює величезну проблему. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"У війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів із кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Так, це величезна зараз для нас проблема", - зазначив Буданов. відео дня

Він пояснив, що такі FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Це таке ноу-хау і тренд цього року", - додав начальник ГУР.

За словами Буданова, наступного року планується робота над тим, щоб знайти технологічне рішення для протидії величезній кількості таких безпілотників.

Дрони ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресора Росії відбуваються на військових об'єктах і об'єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський повідомив, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

Крім того, 6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Вона має дальність ураження 700 км і швидкість 700 км на годину.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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