Сибір сколихнув потужний вибух: палає магістральний газопровід

У Кемеровській області Росії вибухнув магістральний газопровід.

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Вибух у Сибіру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Кемеровській області РФ вибухнув магістральний газопрові

Спалахнула масштабна пожежа

Причиною називають розгерметизацію

У Кемеровській області Росії стався потужний вибух на магістральному газопроводі, після якого спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Вибух стався у Топкинському муніципальному окрузі Кемеровської області, що розташована в Сибіру. Причиною вибуху нібито стала розгерметизація магістрального газопроводу. Після цього на місці виникла масштабна пожежа.

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Обставини інциденту та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються. Також поки немає офіційної інформації про наслідки займання для роботи газотранспортної системи.

Це вже другий зафіксований випадок масштабного займання магістрального газопроводу в Росії за останній місяць. Попередній інцидент стався 13 жовтня у Пензенській області.

Тоді спалахнула пожежа на газопроводі системи "Середня Азія - Центр", який призначений для транспортування природного газу з країн Центральної Азії через територію РФ.

Які об'єкти РФ можуть стати новими цілями ударів України

Україна може тимчасово змінити пріоритети далекобійних ударів по Росії та замість нафтопереробних заводів обрати інші стратегічні об'єкти. Це допомогло б уникнути загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом, розповів в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, на рішення Києва можуть впливати блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження Starlink і критика Трампа. Серед альтернативних цілей дипломат назвав газорозподільні станції, підприємства теплової та електричної енергетики, дата-центри й маркетплейси.

Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Огризко вважає, що такі удари також завдаватимуть Росії збитків, хоча їхній ефект буде меншим, ніж від атак на НПЗ.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ зафіксував атаку безпілотників, після якої в Башкортостані і Луганську пролунали вибухи і виникли пожежі. У Луганську зафіксовано перебої з інтернетом.

OSINT-канали Exilenova+ та Supernova+ також повідомили про нічну атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Кстово, в результаті якої на території підприємства виникла масштабна пожежа з кількома осередками займання. Підприємство має проєктну потужність близько 17 млн тонн нафти на рік і забезпечує до 11% виробництва бензину в РФ.

Крім цього, раніше зафксовано атаку на лінійну виробничо-диспетчерську станцію ЛВДС "Самара", що є ключовим нафтовим вузлом для приймання і транспортування сировини. На об'єкті налічується 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти, а площа комплексу перевищує 216 гектарів.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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