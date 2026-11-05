В США після перемоги демократів на виборах готують імпічмент - що відомо

Голосування за імпічмент може відбутися вже наступного тижня.

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Гегсету загрожує імпічмент: у Конгресі США готують несподіваний удар по Трампу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

Массі ініціює голосування за імпічмент Гегсета

Гегсета вважають винним у поразці через війну з Іраном

Трамп заявив, що не збирається звільняти міністра

Палата представників Конгресу США може вже наступного тижня проголосувати за імпічмент міністра оборони Піта Гегсета, якого частина республіканців робить відповідальним за розгромну поразку партії на проміжних виборах. Конгресмен від Кентуккі Томас Массі заявив, що ініціює голосування, щойно Конгрес повернеться до роботи, а кілька джерел у Республіканській партії очікують, що рішення ухвалять. Про це пише CNN.

За словами співрозмовників телеканалу серед республіканців, саме Гегсет відіграв ключову роль у тому, щоб переконати Дональда Трампа атакувати Іран без стратегії виходу та без плану на випадок політичних наслідків. На їхню думку, міністр переоцінив здатність США швидко й легко виграти війну, а конфлікт перетворився на трясовину, загострив проблему дорожнечі та спровокував бунт виборців проти партії.

відео дня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу, 4 листопада, виступив із надзвичайною заявою, хоча й не назвав винних у війні.

"Причина, через яку ми програли, - це війна", - заявив Венс.

Водночас республіканські стратеги в Палаті представників і Сенаті визнають, що проблеми партії не обмежуються війною, а втрати можна порівняти з поразкою 2008 року. Проте прямо звинувачувати в цьому Трампа лідери партії не наважуються.

Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Білому домі та Пентагоні

Попри тиск, Трамп поки не втратив довіри до міністра, хоча й продовжує розпитувати союзників про його роботу, повідомили CNN кілька посадовців Білого дому.

"Лише два дні тому президент був з ним в одній кімнаті й казав йому: "Ти мій найкращий хлопець. Ти найкращий, хто в мене є"", - розповів один із них.

Відповідаючи на запитання журналістів у середу, Трамп заперечив плани звільнити Гегсета і заявив, що той "робить дуже хорошу роботу". Президент також захистив рішення про війну з Іраном.

"Якби мені довелося робити це знову, я мусив би зробити це знову", - сказав Трамп.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл у заяві наголосив, що Гегсет "не відступить і не дасть себе залякати політикам, які прагнуть заробити партійні бали чи розпочати фальшиві розслідування там, де немає жодних порушень".

"Ми й надалі втілюватимемо порядок денний президента Трампа в Міністерстві війни - попри погрози фіктивного полювання на відьом з боку демократів, - і міністр Гегсет на 100% налаштований очолювати відомство до кінця президентського терміну Трампа", - додав Парнелл.

Втім, дехто з республіканців, близьких до Білого дому, вважає, що відповідальність має понести саме глава Пентагону.

"Якщо президент серйозно хоче, щоб хтось узяв на себе відповідальність за це, то це Піт Гегсет. Піт від самого початку був або нечесним, або помилявся - і те, й інше неприйнятно - щодо термінів, цілей і завдань", - сказав CNN один із республіканців, близьких до Білого дому.

Чому конгресмен від Кентуккі Томас Массі вимагає відставки Гегсета

Массі, який у травні програв праймеріз ставленику Трампа, ще у вересні вніс статті імпічменту проти Гегсета, однак тоді голосування в Палаті представників так і не відбулося. Тепер конгресмен пообіцяв повторити спробу, а відмовитися від неї готовий лише в одному випадку - якщо Гегсет піде у відставку, пише Forbes.

"Так провалити вибори через одне-єдине питання неможливо. Цього можна було повністю уникнути, якби вони просто вирвалися з культового поклоніння Дональду Трампу", - сказав Массі CNN.

Утім, навіть якщо Палата представників оголосить імпічмент, для усунення міністра з посади знадобляться голоси двох третин сенаторів.

Вибори в США у 2026 році / Інфографіка: Главред

Чого чекати Україні після виборів у США

Поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США може змусити Дональда Трампа змінити політику щодо України. Київ може опинитися частиною політичного компромісу між президентом США та демократами. Про це розповів політтехнолог Ярослав Макітра в ефірі телеканалу FREEДOM.

За словами експерта, головними причинами провалу республіканців стали економічні проблеми та поведінка самого Трампа. Українське питання також вплинуло на результати, але не було визначальним.

"Це свідчить про те, що падіння підтримки Трампа та протест американських виборців проти нього фактично йде в онлайн-режимі. Тобто падіння йде дуже стрімко. І після такого результату за інерцією буде ще гірше, тому, звісно ж, політика Білого дому змінюватиметься", - пояснив Макітра.

Перший сценарій передбачає, що американський президент спробує перекласти відповідальність за поразку на Київ. Однак політтехнолог вважає такий розвиток подій малоймовірним через масштаб невдачі республіканців.

"Найімовірніше, він не звинувачуватиме все-таки Україну. Хоча такий сценарій теж міг би бути і як наслідок - загострення відносин з Україною. Найімовірніше, цей сценарій відходить убік, тому що занадто приголомшлива поразка і треба змінювати кардинально багато підходів", - зазначив експерт.

Другий, позитивний сценарій пов'язаний із політичними домовленостями між Трампом та демократами. Президенту знадобляться голоси опозиції для ухвалення законів, тоді як демократам буде потрібна його підтримка власних ініціатив.

Українське питання може стати частиною цих домовленостей, оскільки підтримку Києва висловлюють представники обох американських партій.

"Ось цей сценарій якраз і може запрацювати та багато в чому допомогти Україні. (...) Може бути якийсь політичний компроміс. Якраз питання України в цьому пакеті компромісів може бути", - сказав Макітра.

За такого розвитку подій Україна може отримати додаткові законодавчі рішення на свою підтримку та фінансування.

Третій сценарій передбачає, що Вашингтон зосередиться на внутрішньополітичній боротьбі, а українське питання тимчасово втратить пріоритетність. Така ситуація, за оцінкою Макітри, може тривати рік-півтора.

Водночас експерт не очікує подальшого погіршення становища України через послаблення позицій Трампа та зменшення його можливостей для співпраці з Росією.

"Якщо нейтральний, коли Україна відійде на другий-третій план, і нічого не відбуватиметься, буде внутрішньоамериканська боротьба, і рік-півтора доведеться жити в такому режимі. Але гірше вже навряд чи буде", - підсумував політтехнолог.

Вибори в США - новини за темою

Як повідомляв Главред, за прогнозами провідних американських ЗМІ, демократи отримують контроль над обома палатами Конгресу. Президент Дональд Трамп пообіцяв визнати результати проміжних виборів та співпрацювати з Демократичною партією. Ще до голосування Трамп пов'язував свою позицію з тим, чи будуть вибори "чесними".

Демократи вже готуються до масштабних перевірок адміністрації Трампа та його родини. За даними Financial Times, про які пише "Фокус", головною темою розслідувань проти Трампа стане можлива корупція в оточенні президента. Про готовність до розслідувань заявив конгресмен Роберт Гарсія, який, імовірно, очолить комітет Палати представників з нагляду.

Конфлікт з Іраном також може отримати продовження. Ще наприкінці жовтня, за даними The Wall Street Journal, США попередили країни Перської затоки про необхідність підготуватися до можливої нової війни з Іраном після проміжних виборів. Ескалація, за інформацією видання, може бути спрямована на ослаблення військового потенціалу Ірану та примушення його керівництва до переговорів.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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