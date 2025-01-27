Майбутнє під загрозою: Буданов назвав крайній термін для початку переговорів з РФ - ЗМІ

Глава ГУР виступив на закритій зустрічі в парламенті та дав похмурий прогноз.

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Кирило Буданов назвав назвав крайній термін для початку переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, УНІАН

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Існування України може опинитися під загрозою

Серйозні переговори про мир мають розпочатися до літа

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори про припинення війни, то майбутнє існування України може опинитися під великою загрозою.

Як пише Українська правда, у Верховній Раді нещодавно провели закриту зустріч. Керівництво парламенту і фракцій запросило представників командування Сил оборони України, щоб отримати реальну картину ситуації на фронті.

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Під час зустрічі були доповіді представників Генштабу та інших військових керівників. Також виступив Кирило Буданов.

"Хтось запитав його, скільки часу в нас ще є. І Буданов зі своєю холодною посмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України", - йдеться в матеріалі.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з приводу війни Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

24 січня лідер РФ Володимир Путін заявив, що нібито готовий до переговорів. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку сказав, що Путін намагається маніпулювати прагненням президента США Дональда Трампа досягти миру. Зеленський наголосив, що російські маніпуляції більше не матимуть успіху.

Формат мирних переговорів із Росією залежатиме від того, який вигляд матиме план завершення війни. Вести переговори без України неможливо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

​Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Тим часом політолог Володимир Фесенко розповів, чи існує умовна дата "Х", коли ситуація може змінитися кардинально. За його словами, Трамп, імовірно, планує ініціювати мирні переговори. За його прогнозом, перша спроба може відбутися вже впродовж перших 100 днів, а можливо, навіть раніше.

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