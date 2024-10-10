Виплата пенсії на паузу: у жовтні не всім пенсіонерам надійдуть кошти

Відновити виплату пенсіонери зможуть у декілька способів.

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Пенсіонери зможуть відновити виплату коштів / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

У жовтні 2024 року пенсійні виплати надійдуть не усім громадянам України пенсійного віку. Як повідомили у Мінреінтеграції, обмеження торкнуться тих пенсіонерів, що мають статус ВПО, отриманий до 24 лютого 2024 року, і не пройшли ідентифікацію.

Однак ця категорія громадян зможе поновити виплату пенсій. Для цього потрібно буде пройти ідентифікацію у будь-який зручний спосіб: у відділенні Пенсійного Фонду, особистому кабінеті вебпорталу ПФУ, через відділення Ощадбанку, або відеоконференцію.

"Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Мінреінтеграції наголосили, що призупинення виплати не скасовує пенсію. Вона зберігається на рахунках ПФУ допоки особа не пройде ідентифікацію.

Що таке Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) — міністерство, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України та прилеглих до них територій, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам України, які перебувають на деокупованих територіях (ДОТ), на територіях, які тимчасово окуповані (ТОТ), українським біженцям за кордоном і насильно депортованим громадянам України, пише Вікіпедія.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом планують змінити систему розрахунку пенсій. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

Напередодні стало відомо, що через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбачене скорочення витрат на соціальні виплати, в тому числі - пенсії.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що в Україні очікується індексація пенсій. Уже стали відомі навіть терміни проведення індексації - це березень 2025 року.

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