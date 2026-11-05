Військові зможуть служити за місцем проживання дітей: кого торкнуться зміни

Перевестися можна на рівнозначну або нижчу посаду з урахуванням укомплектованості військових частин.

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Що зміниться для військових, які виховують дітей з інвалідністю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Військові, які мають дітей з інвалідністю, зможуть служити ближче до дому

Рішення Головнокомандувач ЗСУ ухвалив 31 жовтня 2026 року

Переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади

Військовослужбовці ЗСУ, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання своїх дітей або в найближчій можливій місцевості. Про це повідомляє Офіс військового омбудсмана.

"За результатами звернення Офісу військового омбудсмена, відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ від 31.10.2026, командувачам родів військ (сил) та керівникам органів військового управління доведено вимоги щодо неухильного виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років", - йдеться у повідомленні. відео дня

Військовослужбовець може розраховувати на рівнозначну або нижчу посаду у військовій частині чи органі військового управління, що дислокуються там, де живе дитина, або якомога ближче до цього місця.

Водночас остаточне рішення залежатиме від рівня укомплектованості конкретних частин.

В Офісі військового омбудсмана наголошують, що нововведення дасть змогу батькам активніше долучатися до життя дітей та безпосередньо опікуватися ними.

Крім того, аналогічні звернення з проханням дозволити військовим служити ближче до місця проживання дитини надіслано до Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Інфографіка: Главред

Чи можуть в Україні змінити призовний вік і мобілізувати жінок

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський говорив, що Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів про зниження призовного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.

За його словами, ідеї залучати жінок через мобілізацію немає ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ.

"Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують", - наголосив він.

Однак нардеп підкреслив, що у перспективі депутати можуть повернутися до іншої вікової норми - граничного віку перебування на військовій службі.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Збройних силах України запроваджують посилений контроль за медичними оглядами військовозобов'язаних. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ, який передбачає систематичний моніторинг рішень військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Також в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили ліміт бронювання на рівні 95% замість 100%.

Крім того, українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати особу можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроєкт № 16034 зареєстрували у Верховній Раді.

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Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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