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У Кремлі після виборів у США визначили два сценарії для України - що вимагають

Юрій Берендій
5 листопада 2026, 17:32
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Речник Путіна також назвав Росію "абсолютно суверенною державою" і пояснив, чому досі триває так звана "СВО".
У Кремлі після виборів у США визначили два сценарії для України - що вимагають
Росія не збирається відступати від своїх цілей: Пєсков озвучив цинічні плани Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви:

  • Кремль пригрозив продовженням війни проти України
  • Мир у Москві пов'язують із "політичною волею" в Києві
  • Результати виборів у США, за словами Пєскова, не змінять планів РФ

Країна-агресорка Росія збирається забезпечити свої інтереси в Україні або військовим шляхом, продовжуючи так звану "СВО", або мирним - якщо в Києві "знайдеться хтось" із політичною волею. Таку умову після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За словами Пєскова, "забезпечення інтересів Російської Федерації з українських справ" жодним чином не залежить від ситуації в США. Він наголосив, що Москва збирається домагатися свого за будь-яких обставин.

відео дня

Речник Кремля окреслив два сценарії. Перший - "військовим шляхом", тобто через продовження повномасштабної війни, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією".

Мирне "врегулювання", за словами Пєскова, можливе, якщо в Києві "знайдеться хтось, хто матиме політичну волю і візьме на себе відповідальність".

Водночас Пєсков назвав Росію "абсолютно суверенною державою", для якої нібито пріоритетним є "мирне врегулювання". Втім, він одразу додав, чому бойові дії тривають.

"Досі це не уявлялося можливим, тому проводиться (так звана, - ред.) "спеціальна військова операція"", - заявив Пєсков.

Що Кремль казав про Трампа після виборів

Напередодні Пєсков заявив, що в Москві розраховують на продовження "миротворчих зусиль" президента США Дональда Трампа. Він також анонсував черговий раунд тристоронніх переговорів.

"Є напрацювання, незабаром відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів", - сказав речник Кремля.

На запитання, чи може нова більшість у Конгресі загальмувати мирні ініціативи Білого дому, Пєсков відповів: "Це внутрішня справа Америки".

Обіцянки Кремля та реальність
Обіцянки Кремля та реальність / Інфографіка: Главред

Як результати проміжних виборів вплинуть на відносини віж США та РФ - коментар експерта

Виконавчий директор Центру "Пента" Олександр Леонов вважає, що перемога демократів послабить контакти США з Росією та можливості Кремля домовлятися з Трампом про спільні економічні проєкти.

"Загравання з Росією більше не буде. Вочевидь, можливості для Путіна говорити з Трампом про якісь спільні економічні проєкти будуть падати", - зазначив Леонов у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Конгрес може посилити тиск на Москву, зокрема просувати визнання Росії державою - спонсором тероризму. Водночас контроль демократів може ускладнити Трампу отримання фінансування для нових військових операцій, зокрема проти Ірану.

У Кремлі після виборів у США визначили два сценарії для України - що вимагають
Політична система США / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - новини за темою

Як повідомляв Главред, проміжні вибори до Конгресу США відбулися 3 листопада. За попередніми даними Associated Press, демократи здобули більшість у Сенаті - 54 мандати проти 42. Серед ключових перемог демократів - Техас, Південна Кароліна, Канзас, Північна Кароліна та Огайо.

Делегацію РФ на тристоронніх переговорах 10–11 листопада в Абу-Дабі знову очолить помічник Путіна Володимир Мединський. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що роль Мединського як головного переговірника свідчить про небажання Кремля вести добросовісні переговори. Напередодні зустрічі Володимир Зеленський назвав чотири теми, які Київ планує порушити.

Наслідки виборів у США для України оцінюють і в Києві. Голова профільного комітету Верховної Ради Олександр Мережко не очікує радикальних змін, адже зовнішня політика залишиться в руках президента. Для подолання президентського вето демократам потрібні дві третини голосів в обох палатах.

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Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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