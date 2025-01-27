Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Погода у Львові 28 січня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 січня

Де температура повітря підвищиться до +17 градусів

Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 28 січня буде дуже теплою, але скоро прийде похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла. 28-29 січня у західних, південних та центральних областях температура повітря підвищиться до +17 градусів. Опадів у ці дні не очікується.

Вже з 31 січня в Україні почне знижуватись температура повітря та з'являться опади.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото: ventusky

Погода 28 січня

В Україні 28 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Водночас у східних областях та у Приазов'ї очікується туман. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах та східних областях місцями 1-3° морозу; вдень 5-10° тепла, на заході та півдні країни 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 28 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+14 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +2...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото: meteoprog

Погода 28 січня у Києві

У Києві 28 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в одній області оголосили 3 рівень небезпечності. У Івано-Франківській області через відлигу можуть зійти снігові лавини. Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпечності через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.

На 27 січня вже у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності. У південно-східних областях очікується туман. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитись аж до +16 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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