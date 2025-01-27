Зеленський прибув до Польщі: яка причина та програма візиту

Президент України візьме участь у пам’ятних заходах у Польщі.

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Президент України прибув до Польщі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Президент України прибув до Польщі для участі у заходах, присвячених 80-й річниці звільнення Аушвіцу

Зеленський зустрінеться з президентом Європейської Ради та президентом Франції

Урочистості розпочнуться о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом)

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-й річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц. Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише Укрінформ.

"Президент України прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. У програмі візиту також двосторонні зустрічі", - розповів речник. відео дня

За словами Никифорова, президент Зеленський зустрінеться із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.

День пам’яті жертв Голокосту

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вшановують 27 січня. У Польщі сьогодні пройдуть меморіальні заходи, присвячені 80-й річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау (Освенцим). Подія об'єднала лідерів багатьох країн світу та близько 50 колишніх в’язнів цього табору.

Головні урочистості розпочнуться о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Серед гостей будуть президенти Франції, Італії, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Молдови, Фінляндії, Латвії, Естонії, Угорщини, Болгарії, Словенії та Швейцарії. Також на заході візьме участь король Великої Британії Чарльз ІІІ, який долучиться до урочистостей як представник британської монархії. Сполучені Штати Америки представлятиме спеціальний посланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

Цей меморіальний день нагадує про страшну трагедію Голокосту, під час якого нацистська Німеччина систематично знищила близько 6 мільйонів євреїв, у тому числі 1,5 мільйона дітей, лише через їхню національність. В Аушвіц-Біркенау, одному з найбільших таборів смерті, загинуло понад 1,1 мільйона осіб.

Новини України - останні візити Зеленського

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави для зустрічей із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Дональдом Туском. Головні теми переговорів - війна, зброя, санкції та ослаблення російської енергетики.

Також 18 грудня Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів, ключовими темами яких стануть безпекові гарантії, посилення української армії та передача систем протиповітряної оборони.

Як повідомляв Главред, 21 січня президент України прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Він виступив перед учасниками та провів двосторонні переговори з лідерами країн і представниками бізнесу.

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Що відомо про Аушвіц? Аушвіц (нім. KZ Auschwitz, пол. Oświęcim) — один із найбільших нацистських концтаборів, що існував із кінця травня 1940 до січня 1945 року біля міста Освенцима (Польща), пише Вікіпедія. Комплекс об'єднував групу концтаборів, найбільші з яких: Аушвіц І (нім. Auschwitz I), адміністративний центр; Аушвіц II (Біркенау) (нім. Auschwitz II (Birkenau)), "табір смерті"; Аушвіц III (нім. Auschwitz III (Monowitz)), робочий табір.

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