РФ окупувала ще чотири населені пункти на Донбасі - DeepState

Ви дізнаєтеся:
- Які населені пункти захопила РФ
- Де у російської армії фіксуються просування на фронті
Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.
Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.
Крім того, росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.
Тим часом Генштаб повідомляв, що на фронті з початку доби 5 грудня відбулося 170 бойових зіткнень.
На Краматорському напрямку активність ворога вилилася у п'ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку п'ять ворожих штурмів захисники України зупинили в районах Торецька та Нелипівки.
"Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченкове, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони", - йдеться в повідомленні.
На Курахівському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Солнцевки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. Бійці Сил оборони відбили всі 47 атак противника.
Ситуація на фронті - останні новини
Якщо росіяни зможуть перерізати трасу Курахове - Запоріжжя в Донецькій області, українські підрозділи будуть змушені відступати. Про це в повідомив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою та поступово погіршується. Українські військові ведуть ар'єргардні бої, намагаючись виграти час і завдати противнику максимальних втрат.
Після захоплення Курахового армія Росії може сконцентрувати всі свої сили і резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька і Часового Яру. Про це заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
У Силах оборони Півдня підтвердили, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро.
Інші новини:
- Листопад став найдорожчим місяцем війни для Росії: у розвідці назвали причину
- Росіяни "застрягли" в Покровську: армія РФ провалила доручення Путіна - Самусь
- Українське місто під загрозою окупації: у ЗСУ окреслили небезпечну ситуацію
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред