РФ окупувала ще чотири населені пункти на Донбасі - DeepState

Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

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У Deep State оновили карту бойових дій / 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

Які населені пункти захопила РФ

Де у російської армії фіксуються просування на фронті

Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

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Крім того, росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Новопустинка / Карта deepstatemap

Старі Терни / Карта deepstatemap

Іллінка / Карта deepstatemap

Новодмитрівка / Карта deepstatemap

Тим часом Генштаб повідомляв, що на фронті з початку доби 5 грудня відбулося 170 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася у п'ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку п'ять ворожих штурмів захисники України зупинили в районах Торецька та Нелипівки.

"Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченкове, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони", - йдеться в повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Солнцевки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. Бійці Сил оборони відбили всі 47 атак противника.

Курахове - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Якщо росіяни зможуть перерізати трасу Курахове - Запоріжжя в Донецькій області, українські підрозділи будуть змушені відступати. Про це в повідомив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою та поступово погіршується. Українські військові ведуть ар'єргардні бої, намагаючись виграти час і завдати противнику максимальних втрат.

Після захоплення Курахового армія Росії може сконцентрувати всі свої сили і резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька і Часового Яру. Про це заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

У Силах оборони Півдня підтвердили, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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