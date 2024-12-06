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РФ окупувала ще чотири населені пункти на Донбасі - DeepState

Анна Ярославська
6 грудня 2024, 06:58оновлено 6 грудня, 08:20
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Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.
ВДУ, deepstatemap
У Deep State оновили карту бойових дій / 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

  • Які населені пункти захопила РФ
  • Де у російської армії фіксуються просування на фронті

Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

відео дня

Крім того, росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Новопустинка
Новопустинка / Карта deepstatemap
Старі Терни
Старі Терни / Карта deepstatemap
Іллінка
Іллінка / Карта deepstatemap
Новодмитрівка
Новодмитрівка / Карта deepstatemap

Тим часом Генштаб повідомляв, що на фронті з початку доби 5 грудня відбулося 170 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася у п'ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку п'ять ворожих штурмів захисники України зупинили в районах Торецька та Нелипівки.

"Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченкове, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони", - йдеться в повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Солнцевки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. Бійці Сил оборони відбили всі 47 атак противника.

РФ окупувала ще чотири населені пункти на Донбасі - DeepState
Курахове - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Якщо росіяни зможуть перерізати трасу Курахове - Запоріжжя в Донецькій області, українські підрозділи будуть змушені відступати. Про це в повідомив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою та поступово погіршується. Українські військові ведуть ар'єргардні бої, намагаючись виграти час і завдати противнику максимальних втрат.

Після захоплення Курахового армія Росії може сконцентрувати всі свої сили і резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька і Часового Яру. Про це заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

У Силах оборони Півдня підтвердили, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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