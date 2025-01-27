Військові КНДР бояться потрапити у полон: у Sky News розкрили жорстку тактику

Північнокорейська армія зараз робить висновок із помилок, зроблених під час перших зіткнень.

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Військові КНДР підривають себе гранатами / Колаж: Главред, фото: kcna.kp, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із матеріалу:

Війська КНДР тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії

Як солдати КНДР намагаються прибрати докази своєї присутності на фронті

Війська КНДР, які перебувають у країні-агресорці Росії, демонструють очевидну необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії.

Як пише видання Sky News, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали серйозних втрат.

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Зокрема, журналісти Sky News поспілкувались з українськими військовими, які вважають, що північнокорейські солдати наразі або роблять висновки з помилок, зроблених під час перших зіткнень з українськими солдатами, або доглядають за пораненими, або чекають на підкріплення.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"Я думаю, що вони скоро повернуться", - сказав командир, який має позивний "Пульс".

Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурми пішки, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню.

Крім того, солдати КНДР намагаються прибрати докази своєї присутності із зони бойових дій, забираючи поранених і загиблих.

Армія КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що аналітики розкрили важливі цілі та терміни, коли КНДР перекине для Росії нові війська. Очікується, що додаткові сили прибудуть до Росії до середини березня, що дозволить компенсувати втрати та підтримати інтенсивність піхотних атак.

Кирило Буданов повідомив, що КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет. Очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році. Він зазначив, що минулого року РФ отримала 148 таких ракет.

Стало відомо, що КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ. У Курській області країни-агресорки Росії уже загинули щонайменше 300 північнокорейських солдат і були поранені близько 2700. Також у КНДР триває підготовка до запусків із застосуванням передової зброї.

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