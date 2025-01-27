Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

Руслана Заклінська
27 січня 2025, 10:54
147
Президент США Дональд Трамп посилює тиск на російського лідера погрозами, натомість Путін відповідає лестощами, зазначили у NYT.
Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України
Трамп і Путін натякають на переговори без участі Києва / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Коротко:

  • Трамп і Путін готуються до зустрічі для завершення війни в Україні
  • Роль України в процесі переговорів не на першому плані
  • Путін готовий до переговорів на своїх умовах

Протягом тижня президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін обмінюються заявами та натяками, що для завершення війни в Україні необхідна їхня зустріч. Водночас на роль України в цьому процесі не надто зважають. Про це пише The New York Times.

Після інавгурації стосунки між Трампом і Путіним знову опинилися в центрі уваги, однак цього разу ситуація має новий контекст. Нещодавно Трамп жорстко розкритикував дії Кремля. Він заявив, що Путін "знищує Росію", а також пригрозив введенням нових санкцій та мит, якщо Путін не погодиться на переговори. Хоча ці заяви мають обмежений вплив, зважаючи на незначний обсяг торгівлі між США та РФ, вони свідчать про зміну риторики Трампа.

відео дня

Російський диктатор Путін, у свою чергу, відповів вкрай стримано. Він погодився з Трампом, що за його президентства Росія не нападала б на Україну. Він також заявив про готовність вести переговори і запропонував відновити діалог між двома країнами.

Трамп прагне закріпити образ миротворця

Незважаючи на те, що розмова між двома лідерами ще не відбулася, Трамп уже заявив журналістам на борту Air Force One, що переговори "відбудуться найближчим часом". Обидві сторони натякають, що їхні переговори можуть охопити не лише ситуацію в Україні, а й ширші глобальні питання. Одним з можливих питань є контролю над ядерною зброєю, адже строк дії ключової угоди між США та Росією завершується через рік.

Трамп, ймовірно, прагне закріпити за собою імідж миротворця, адже завершення війни в Україні стало б значним досягненням, яке він міг би використати в своїй політичній кар'єрі. Однак, на відміну від Джо Байдена, який дотримувався принципу "Нічого про Україну без України", Трамп здається менш зацікавленим у ролі України в цьому процесі.

"Путін найбільше хоче, щоб угоду було укладено виключно між Росією та США", - сказав експерт із питань Росії Стівен Сестанович.

Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дипломатичні маневри Путіна

Як зазначили у матеріалі, Путін чітко дав зрозуміти, що Росія готова до переговорів, але лише на своїх умовах. Серед вимог — збереження контролю над приблизно 20% території України, яка зараз знаходиться під контролем Росії, неможливість вступу України до НАТО та обмеження її військового потенціалу. Також кремлівський диктатор зацікавлений у співпраці з США в таких питаннях, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями.

Запрошення до переговорів демонструє, що Путін робить ставку на Трампа, навіть попри його різку риторику. Однак російські чиновники, не зважаючи на дипломатичні маневри, готуються до можливого провалу переговорів.

За словами експертки з питань міжнародних переговорів Венді Шерман, адміністрація Трампа повинна бути готова до серйозних викликів, адже Путін, ймовірно, вимагатиме територіальних поступок та обмежень щодо присутності ядерної зброї в Європі.

Переговори і завершенні війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп і Путін можуть незабаром провести телефонну розмову, де обговорять кілька важливих питань, зокрема війну в Україні. Важливим фактором є участь України в цих переговорах, адже без її представників процес може призвести до "замороження" війни на умовах Кремля.

Трамп планує завершити війну в Україні до весни 2025 року. Джерела The Independent стверджують, що присутність Давида Арахамії на інавгурації президента США свідчить про наміри забезпечити Україні вигідну угоду.

Крім цього, війна в Україні може завершитися одним із кількох сценаріїв і вирішальну роль у результаті відіграє новий президент США Дональд Трамп. У The Times назвали 4 сценарії завершення війни.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Майбутнє під загрозою: Буданов назвав крайній термін для початку переговорів з РФ - ЗМІ

Майбутнє під загрозою: Буданов назвав крайній термін для початку переговорів з РФ - ЗМІ

11:06Україна
Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

10:54Політика
"У них не залишиться прибутку": Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати

"У них не залишиться прибутку": Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати

10:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Карта Deep State онлайн за 27 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Була майже в кожній квартирі: для чого в хрущовках будували "таємну кімнату"

Була майже в кожній квартирі: для чого в хрущовках будували "таємну кімнату"

Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овнам - економити, Дівам - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овнам - економити, Дівам - проблеми

Останні новини

11:23

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "переобрання" Лукашенка – ЗМІ

11:14

Весь можна не прати: чим вивести жирну пляму з пуховика

11:14

Маленька сумочка – для яких випадків вона підійде? новини компанії

11:06

Майбутнє під загрозою: Буданов назвав крайній термін для початку переговорів з РФ - ЗМІ

11:01

Українська співачка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
10:54

Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

10:40

Китайський гороскоп на завтра 28 січня: Кроликам - стрес, Мавпам - смуток

10:17

"У них не залишиться прибутку": Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати

10:06

"Рана глибока": дружина Мірошниченка потрапила в лікарню з ножовим пораненням

Реклама
10:02

Армія РФ запустила по Україні понад 100 дронів: скільки збили сили ППО

09:53

Удача на їхньому боці: 5 знаків зодіаку, яким пощастить у 2025 році

09:43

Карта Deep State онлайн за 27 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 січня (оновлюється)

09:26

Гороскоп на завтра 28 січня: Ракам - прибуток, Скорпіонам - радісна звістка

09:20

Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині

09:13

Викинути РФ із газової труби і заробити на цьомуПогляд

09:00

За посилку дорожче 45 євро - новий податок. Чому депутати хочуть посилити оподаткування імпорту

08:40

ЗСУ вдарили по позиціях і об'єкту РФ: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

08:26

Наступ РФ: куди окупанти рушать навесні та влітку після захоплення Великої Новосілки

06:59

У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФВідео

Реклама
06:19

Курська область: військовий і гуманітарний факторПогляд

04:32

Як одягнути ковдру за 1 хвилину: лайфхак покоївок з найкращих готелів

03:52

У життя прийдуть важкі випробування: що не можна робити 27 січня - прикмети

03:34

Зустріч з Путіним та переговори: названо дві дати закінчення війни в 2025 році

02:31

Неймовірна намазка на хліб із вершкового масла: готується за 5 хвилин - рецепт

01:30

Третя аварія за рік: син-бунтар Джолі та Пітта влаштував ДТП

01:06

Олег Винник засвітився перед концертами - показав смішний танець через ТаюнеВідео

00:26

"Почав до мене торкатися": Єфросиніна вперше розповіла про пережите насильство

26 січня, неділя
23:19

Основна ціль - не наступ на Дніпропетровщину: в ЗСУ озвучили задум ворога

22:50

Похорон Анни Жук: у Харкові попрощалися з блогеркою АннетФото

22:44

Зеленський відправив Драпатого командувати на Донеччині: реакція військових

21:51

Чи окупували російські війська Велику Новосілку: у ЗСУ відповіли

21:42

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

21:37

"Я закрила ці двері": колишня дружина Ступки вперше назвала причину розлучення

20:41

Мінус 200 "Шахедів": ЗСУ вдарили по складах зберігання ударних БпЛА в РФ

20:31

Набирає 87,6% голосів: хто стане новим президентом Білорусі

20:16

Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

19:30

Вибори в Білорусі та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

19:28

Фіктивні та позбавлені легітимності: в ЄС відреагували на "вибори" в Білорусі

19:17

У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності: якою буде погода

Реклама
18:52

100 днів Трампа: чи вдасться зупинити війнуПогляд

18:35

Була майже в кожній квартирі: для чого в хрущовках будували "таємну кімнату"

18:33

"Ситуація складна": у ЗСУ розповіли про нову загрозу в районі Часового Яру

18:29

"Було вже весілля": Ольга Харлан розповіла про церемонію з нареченим-італійцем

18:16

В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

17:50

В Одесі працівники ТЦК нібито викрали та побили сина відомої журналістки: деталі

17:18

"Орєшнік" з'явиться в Білорусі "з дня на день": яка в Лукашенка метаВідео

17:12

Потрібна 1 упаковка тіста Філо: приголомшливий рецепт пирогаВідео

16:52

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого

16:46

"Вкид росіян": у Зеленського відреагували на "мирний план за 100 днів"

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти