Трамп з Путіним ведуть дипломатичну гру: в NYT назвали ризик для України

Коротко:

Протягом тижня президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін обмінюються заявами та натяками, що для завершення війни в Україні необхідна їхня зустріч. Водночас на роль України в цьому процесі не надто зважають. Про це пише The New York Times.

Після інавгурації стосунки між Трампом і Путіним знову опинилися в центрі уваги, однак цього разу ситуація має новий контекст. Нещодавно Трамп жорстко розкритикував дії Кремля. Він заявив, що Путін "знищує Росію", а також пригрозив введенням нових санкцій та мит, якщо Путін не погодиться на переговори. Хоча ці заяви мають обмежений вплив, зважаючи на незначний обсяг торгівлі між США та РФ, вони свідчать про зміну риторики Трампа.

Російський диктатор Путін, у свою чергу, відповів вкрай стримано. Він погодився з Трампом, що за його президентства Росія не нападала б на Україну. Він також заявив про готовність вести переговори і запропонував відновити діалог між двома країнами.

Незважаючи на те, що розмова між двома лідерами ще не відбулася, Трамп уже заявив журналістам на борту Air Force One, що переговори "відбудуться найближчим часом". Обидві сторони натякають, що їхні переговори можуть охопити не лише ситуацію в Україні, а й ширші глобальні питання. Одним з можливих питань є контролю над ядерною зброєю, адже строк дії ключової угоди між США та Росією завершується через рік.

Трамп, ймовірно, прагне закріпити за собою імідж миротворця, адже завершення війни в Україні стало б значним досягненням, яке він міг би використати в своїй політичній кар'єрі. Однак, на відміну від Джо Байдена, який дотримувався принципу "Нічого про Україну без України", Трамп здається менш зацікавленим у ролі України в цьому процесі.

Як зазначили у матеріалі, Путін чітко дав зрозуміти, що Росія готова до переговорів, але лише на своїх умовах. Серед вимог — збереження контролю над приблизно 20% території України, яка зараз знаходиться під контролем Росії, неможливість вступу України до НАТО та обмеження її військового потенціалу. Також кремлівський диктатор зацікавлений у співпраці з США в таких питаннях, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями.

Запрошення до переговорів демонструє, що Путін робить ставку на Трампа, навіть попри його різку риторику. Однак російські чиновники, не зважаючи на дипломатичні маневри, готуються до можливого провалу переговорів.

За словами експертки з питань міжнародних переговорів Венді Шерман, адміністрація Трампа повинна бути готова до серйозних викликів, адже Путін, ймовірно, вимагатиме територіальних поступок та обмежень щодо присутності ядерної зброї в Європі.

Як повідомляв Главред, Трамп і Путін можуть незабаром провести телефонну розмову, де обговорять кілька важливих питань, зокрема війну в Україні. Важливим фактором є участь України в цих переговорах, адже без її представників процес може призвести до "замороження" війни на умовах Кремля.

Трамп планує завершити війну в Україні до весни 2025 року. Джерела The Independent стверджують, що присутність Давида Арахамії на інавгурації президента США свідчить про наміри забезпечити Україні вигідну угоду.

Крім цього, війна в Україні може завершитися одним із кількох сценаріїв і вирішальну роль у результаті відіграє новий президент США Дональд Трамп. У The Times назвали 4 сценарії завершення війни.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.