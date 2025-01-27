'Все вирішує одна людина': Залужний назвав причину зміни ситуації на фронті

Диктаторські режими краще пристосовані до війни через здатність мобілізовувати мільйони громадян для досягнення цілей, зазначив Залужний.

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Залужний назвав причину зміни ситуації на фронті / Колаж Главред, фото: Валерій Залужний/Telegram, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Залужний:

Зволікання країн Заходу призвело до зміни ситуації на фронті

Почалась фаза затяжної війни

Диктаторські режими, такі як в Росії, краще пристосовані до війни

Напад на Україну у 2022 році може стати для російського диктатора Володимира Путіна таким самим фатальним рішенням, як напад на СРСР для лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Однак, затримка демократичних країн із наданням допомоги Україні негативно вплинула на ситуацію на фронті. Про це написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці для видання Українська правда.

Залужний наголосив, що війна триває, і результат її залежить від перемоги або поразки. У зв’язку з цим він закликав демократичний світ об’єднатися у боротьбі проти "людожерського диктатора".

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"Бо доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася", – наголосив Залужний.

Залужний зазначив, що Україна вступила у фазу затяжної війни, де новітні технології вже відіграють вирішальну роль і формують майбутню глобальну безпеку.

Він наголосив на важливості для демократичного світу замислитися над тим, чи обмежиться цей конфлікт лише Україною.

На його думку, диктаторські режими краще пристосовані до війни, адже здатні мобілізувати мільйони для виконання бойових завдань і виробництва озброєння. Однак такі режими приречені на помилки, як це неодноразово доводила історія.

"Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям", – підкреслив дипломат.

Залужний підкреслив, що протистояння з диктатором Путіним вимагає не лише витривалості, але й розробки нової стратегії, яка забезпечить життєстійкість країни та перехід до передових технологічних рішень. Він зазначив, що ключем до перемоги стане не тільки стійкість, але й рішуча та своєчасна відповідь на нові виклики.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, північнокорейські війська, які перебувають у Росії, демонструють відсутність розуміння загроз від безпілотників і артилерії, йдеться у матеріалі Sky News. Зазначається, що солдати КНДР воліють підірвати себе гранатами, ніж потрапити в полон. Через значні втрати північнокорейські військові, ймовірно, тимчасово відійшли від лінії фронту.

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Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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