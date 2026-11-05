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Долар, євро і злотий різко подешевшали: новий курс валют на 6 листопада

Руслана Заклінська
5 листопада 2026, 16:00
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Національний банк України знизив офіційний курс одразу трьох іноземних валют.
Долар, євро і злотий різко подешевшали: новий курс валют на 6 листопада
Курс валют в Україні на 6 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс валют встановив НБУ на 6 листопада
  • На скільки подешевшав долар і євро
  • Як змінився курс польського злотого за добу

На п'ятницю, 6 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на п'ятницю встановлено на рівні 45,44 грн/дол. У четвер, 5 листопада, американська валюта коштувала 45,54 грн. За добу долар подешевшав приблизно на 9 копійок.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 6 листопада становить 51,04 грн за євро. Напередодні європейська валюта коштувала 51,25 грн. Таким чином, за добу євро подешевшав приблизно на 21 копійку.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на п'ятницю становить 11,62 грн за злотий. У четвер польська валюта коштувала 11,65 грн. За добу злотий подешевшав приблизно на 2 копійки.

Що буде з курсом валют до 15 листопада - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий вважає, що курс долара в Україні з 9 до 15 листопада перебуватиме в межах 45-45,7 грн, а євро коштуватиме 50-52 грн. Підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.

За його словами, на валютний ринок і далі впливатимуть воєнні ризики та високий попит на валюту, однак нервовість навколо курсу поступово слабшатиме.

"Водночас важливою психологічною обставиною стане поступове звикання громадян до курсу долара поблизу 45 грн. Цей рубіж уже подолано, а отже, його значення як певного емоційного орієнтира поступово слабшатиме", - зазначив банкір.

Лєсовий також пояснив, що тимчасове подорожчання готівкового долара пов'язане насамперед із нестачею фізичної валюти, а не з початком нового етапу девальвації. Найближчими днями банки мають поповнити запаси доларів, після чого курси в обмінниках можуть дещо знизитися.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн і євро - 50–52 грн. Він підкреслив, що прогноз на листопад передбачає відносну динамічність ринку та відсутність різких коливань.

Національний банк України оновив офіційний курс на 5 листопада, при цьому долар пішов вниз, а євро і злотий подорожчали. Порівняно з попереднім днем долар подешевшав на 14 копійок, євро подорожчало на 18 копійок, а злотий додав 9 копійок.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що за відсутності допомоги з Заходу курс долара може сягнути 50-60 грн. Він зазначив, що долар по 50–60 може спричинити інфляцію 25–30% і суттєве подорожчання пального.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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