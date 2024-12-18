Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець

Юлія Закрепа
18 грудня 2024, 15:10оновлено 18 грудня, 15:43
146
Росіяни потіснили ЗСУ з Нового Комара і логістика Великої Новосілки під загрозою.
У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець
Що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головні тези Сергія Згурця:

  • Ворог намагається створити друге кільце для прориву
  • Чи утримують позиції українські військові - які ризики

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів про дії окупантів у районі Великої Новосілки.

"Ситуація в районі Великої Новосілки виглядає більш критичною. На південь від Великої Новосілки є населені пункти, такі як Макарівка, яка була відбита у противника і зараз утримується нашими військами. Річка Мокрі Яли тече від Макарівки, і противник її перейшов, фактично перерізаючи транспортне сполучення між Макарівкою та Великою Новосілкою. Ворог намагається створити друге кільце прориву над Макарівкою, що створює ризик для підрозділів ЗСУ. Виникає питання, чи не буде повторена історія з "кишенею", яка була в зоні Успенівки поблизу Курахового, звідки виходили наші підрозділи. Тому зараз ця ділянка виглядає тривожно", - зазначив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

відео дня

Важливо, наскільки довго українські підрозділи зможуть утримувати цю ділянку території, враховуючи загальну ситуацію навколо Великої Новосілки. Адже противник мав певні успіхи, коли наші військові вибили ворога з Нового Комара кілька днів тому, зауважив він.

"Наразі ситуація загострилася: росіяни потіснили ЗСУ з Нового Комара і логістика Великої Новосілки під загрозою. Конфлікт за шляхи забезпечення і логістику триває, і важливо, щоб наші сили виявляли слабкі місця в обороні чи наступі ворога", - сказав Згурець.

За його словами, ворог також у Сонцівці та Старих Тернах намагається обійти Курахівське водосховище і вийти на трасу на захід від Курахового, щоб ускладнити використання території ТЕС як зони для активних бойових дій.

У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Курахівська ТЕС розташована на південь від Курахівського водосховища, яке розташоване вище. Ворог намагається створити передумови для того, щоб наші війська не могли використовувати потенціал промзони для активної оборони. Ризики обходу Курахового існують, але все залежить від того, як Генштаб ЗСУ знайде способи збалансування цих ризиків", - резюмував Згурець.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що бійці ЗСУ ризикують опинитись в оточенні, адже окупанти "зрізають" Времівський виступ. Після захоплення Благодатного росіяни постійно стягують піхоту в село малими групами. РФ продовжує штурмові дії між Сторожовим та Макарівкою - де найскладніша ситуація.

Україна втратила половину захоплених територій на Курщині. Іван Бакрєв розповів, що росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - у людях, артилерії, техніці - та "переключаються" між механізованими та піхотними атаками з потужним ефектом.

Ворог знищив деякі укріплення ЗСУ на фронті. Протягом доби російські штурмові підрозділи безуспішно атакували українські укріплення на декількох ділянках фронту в Донецькій області. Армія РФ проводила штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

17:43Україна
"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війну

"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війну

16:36Україна
Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильовані

Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильовані

16:03Stars
Реклама

Популярне

Більше
В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

Гороскоп на завтра 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Гороскоп на завтра 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Як прибрати суперклей зі шкіри рук: спосіб, який швидко допоможе

Як прибрати суперклей зі шкіри рук: спосіб, який швидко допоможе

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Овочі більше не потрібно варити: блогер поділилася новим рецептом салату "Шуба"

Овочі більше не потрібно варити: блогер поділилася новим рецептом салату "Шуба"

Останні новини

17:43

"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

17:35

Долар побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

17:30

Удари ЗСУ вглиб РФ: за яких умов Трамп може скасувати дозволи і до чого це призведеЕксклюзив

17:02

Навіщо кидати фольгу в бачок унітазу: відповідь багатьох здивуєВідео

16:58

Сотник - про можливе завершення війни в Україні: "Я не вірю"

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
16:57

Чому Україна повинна вдарити по Москві: експерт розкрив стратегічний план

16:50

Колишня Кличко показала височенного сина-красеня

16:49

Не розрядиться та не зламається: як заряджати повербанк швидко і правильно

16:36

"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війнуВідео

Реклама
16:19

Холодні чи теплі: яка ідеальна температура яєць у випічці - секрет кондитерів

16:03

Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильованіВідео

16:02

Чи можна доливати воду в холодець: які секрети ідеальної страви - все просто

15:55

Помер популярний український бандурист: грав у Ялті

15:40

"Критичні руйнування": у Кураховому та Часовому Яру знищено позиції ЗСУ

15:37

Рахунок йде на сотні: у ЦПД озвучили втрати військових КНДР у боях на Курщині

15:10

У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець

15:04

Як прибрати суперклей з рук сіллю: простий і дуже хороший спосіб

15:03

Що найкраще допомагає від похмілля: корисні поради, як п’яніти повільніше

14:58

Справжній фаворит: найшвидший салат на Новий рік 2025Відео

14:57

У Росії все почне руйнуватися в січні-березні 2025-го, і цей вал буде неможливо зупинити – СотникВідео

Реклама
14:50

Віталій Барвіненко презентував монографію присвячену реформуванню місцевого самоврядування в Україні

14:48

Стрімко зросла: Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні

14:14

Яка різниця між чорними і зеленими оливками: відповідь здивує багатьох

14:07

"Ми вдячні дівчатам": Гетманцев назвав суму, задекларовану моделями Onlyfans

13:59

Новорічна ніч на ТЕТ: 31 грудня телеканал покаже спеціальний випуск шоу "Я люблю Україну"

13:57

Україна матиме серйозні наслідки: Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних

13:42

Дочку путініста Філіпа Кіркорова жорстко зацькували - причина

13:40

Скоро почнуться міські бої: боєць ЗСУ розповів про важку ситуацію під Покровськом

13:25

Вводять водіїв в оману: для чого потрібні чорні смуги на дзеркалах авто

13:06

"Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни": експерт - про підрив СБУ генерала Кірілова

12:55

Ризик ядерної війни: Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна

12:52

Понад 200 поранених: СБУ перехопила розмови росіян про великі втрати КНДР

12:46

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

12:43

"Виступила ініціатором": співачка Камалія розповіла про особисте життя після розлучення

12:38

Ціни піднялись на 15-20%: в Україні дорожчають популярні фрукти

12:35

Багато шансів розсваритися зі знайомими: чому шкарпетки краще не дарувати

12:20

Як утеплити на зиму пластикове вікно: давно забутий, але робочий спосіб

11:57

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Драконам - вина, Мавпам - труднощі

11:51

Немає сил, щоб повернути території: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

11:46

РФ змінила командування на Донеччині: штурми окупантів стали жорстокішими

Реклама
11:42

У Києві перекрито урядовий квартал: СБУ проводить заходи з безпеки

11:38

Наймодніші кольори на зиму 2024-2025: названо Топ-5

11:22

Всі незгоди позаду: які знаки зодіаку отримають свій шанс у 2025 році

11:04

Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу: у ЗМІ розкрили деталі

11:00

Блекаутів в Україні більше не буде: нардеп зробив важливу заяву

10:54

Спецпредставник Трампа щодо України готовий відвідати РФ, якщо його запросять - ЗМІ

10:42

Як видалити старі плями з кухонних рушників: спосіб, про який знають одиниціВідео

10:34

Безпечно та ефективно: як відкрити банку без консервного ножа - лайфхак

10:32

"Упав, розбив голову": онкохворому путіністу Буйнову стає гірше

10:23

Порошенко активно збагачується на купівлі-продажу цінних паперів, які купує за донати українців на ЗСУ - медіа

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти