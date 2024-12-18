У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець

Росіяни потіснили ЗСУ з Нового Комара і логістика Великої Новосілки під загрозою.

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Що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головні тези Сергія Згурця:

Ворог намагається створити друге кільце для прориву

Чи утримують позиції українські військові - які ризики

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів про дії окупантів у районі Великої Новосілки.

"Ситуація в районі Великої Новосілки виглядає більш критичною. На південь від Великої Новосілки є населені пункти, такі як Макарівка, яка була відбита у противника і зараз утримується нашими військами. Річка Мокрі Яли тече від Макарівки, і противник її перейшов, фактично перерізаючи транспортне сполучення між Макарівкою та Великою Новосілкою. Ворог намагається створити друге кільце прориву над Макарівкою, що створює ризик для підрозділів ЗСУ. Виникає питання, чи не буде повторена історія з "кишенею", яка була в зоні Успенівки поблизу Курахового, звідки виходили наші підрозділи. Тому зараз ця ділянка виглядає тривожно", - зазначив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Важливо, наскільки довго українські підрозділи зможуть утримувати цю ділянку території, враховуючи загальну ситуацію навколо Великої Новосілки. Адже противник мав певні успіхи, коли наші військові вибили ворога з Нового Комара кілька днів тому, зауважив він.

"Наразі ситуація загострилася: росіяни потіснили ЗСУ з Нового Комара і логістика Великої Новосілки під загрозою. Конфлікт за шляхи забезпечення і логістику триває, і важливо, щоб наші сили виявляли слабкі місця в обороні чи наступі ворога", - сказав Згурець.

За його словами, ворог також у Сонцівці та Старих Тернах намагається обійти Курахівське водосховище і вийти на трасу на захід від Курахового, щоб ускладнити використання території ТЕС як зони для активних бойових дій.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Курахівська ТЕС розташована на південь від Курахівського водосховища, яке розташоване вище. Ворог намагається створити передумови для того, щоб наші війська не могли використовувати потенціал промзони для активної оборони. Ризики обходу Курахового існують, але все залежить від того, як Генштаб ЗСУ знайде способи збалансування цих ризиків", - резюмував Згурець.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що бійці ЗСУ ризикують опинитись в оточенні, адже окупанти "зрізають" Времівський виступ. Після захоплення Благодатного росіяни постійно стягують піхоту в село малими групами. РФ продовжує штурмові дії між Сторожовим та Макарівкою - де найскладніша ситуація.

Україна втратила половину захоплених територій на Курщині. Іван Бакрєв розповів, що росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - у людях, артилерії, техніці - та "переключаються" між механізованими та піхотними атаками з потужним ефектом.

Ворог знищив деякі укріплення ЗСУ на фронті. Протягом доби російські штурмові підрозділи безуспішно атакували українські укріплення на декількох ділянках фронту в Донецькій області. Армія РФ проводила штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру.

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