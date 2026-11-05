Українці будуть без світла до 16 годин: графіки відключень на 6 листопада

Обмеження діятимуть цілодобово і стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості.

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Графік відключення світла на 6 листопада / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головне із заяви Укренерго:

6 листопада світло вимикатимуть цілодобово

Обсяг відключень - від 2,5 до 4 черг

Обмеження торкнуться й промисловості

У п'ятницю, 6 листопада, у частині областей України діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг - з 00:00 до 23:59. Мінімальний обсяг відключень дещо зріс. Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

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Причиною обмежень у компанії назвали наслідки масованих атак країни-агресорки РФ на енергооб'єкти. Перелік областей, де діятимуть відключення, Укренерго не уточнило.

Енергетики попередили, що ситуація може змінюватися протягом доби, і закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в компанії.

Як дізнатися свій графік відключень світла

Укренерго визначає лише загальний обсяг обмежень, а конкретні графіки для кожної черги оприлюднюють обленерго та ДТЕК. Розклад для своєї адреси варто перевіряти на офіційних сайтах і в каналах оператора системи розподілу у вашому регіоні.

Якщо в регіоні запроваджують аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки не діють. У такому разі світло можуть вимикати без попередження і поза чергами.

Де зарядити телефон під час відключень світла

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися пунктами незламності, де є електрика, зв'язок, інтернет і тепло. Адреси найближчих пунктів можна знайти на державній мапі пунктів незламності.

Прилади, які варто вимикати на ніч для економії електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи реально залишитися без світла й тепла взимку

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що цієї зими українців не чекає нічого принципово нового, хоча довготривалі знеструмлення можливі.

"Загалом нічого принципово нового не з'явиться. Можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Тепла зима може пом'якшити ці проблеми", - сказав експерт.

Водночас фахівець нагадав, що з подібними викликами країна вже стикалася в попередні роки.

"Але ми все це вже проходили: і відключення теплопостачання, і масштабні графіки відключень, і повне знеструмлення. Тобто це не буде для нас чимось принципово новим", - пояснив Прокіп.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, 5 листопада у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Через це попередньо оприлюднені графіки в цих регіонах перестали діяти. У столиці також виникли проблеми з роботою метрополітену.

Енергетичні експерти оцінюють ризики тривалих знеструмлень після нових атак. За прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у малих містах без світла можуть залишатися до трьох днів. Найвразливішими називають населені пункти, які живляться від однієї підстанції.

У жовтні масштаби обмежень були значно меншими. Так, на 11 жовтня Укренерго прогнозувало погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Тоді вони діяли лише з 16:00 до 23:59.

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Про джерело: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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